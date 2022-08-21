نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري أون لاين السعودية من منصة سلفة sulfah.com بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري أون لاين من منصة سلفة في السعودية، حيث تقدم منصة سلفة قرض شخصي سريع بدون تحويل الراتب، يستطيع أن يحصل المواطن المستوفي شروط سلفة في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز 15 دقيقة، لذلك يطلق عليه البعض تمويل فوري أون لاين، نظرًا للسرعة في إتمام الإجراءات، بالإضافة إلى السهولة في التقديم عبر شبكات الإنترنت بواسطة منصة سلفة، وتعد منصة سلفة أول منصة تابعة للبنك المركزي السعودي تقدم التمويل الاستهلاكي للمستفيدين بالاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي، محققة بذلك آمال العملاء وزيادة عوامل الثقة والأمان.

يتميز تمويل فوري أون لاين من منصة سلفة السعودية بأعلى درجات الأمان؛ حيث يوجد ملف شخصي لكل عميل، يضم كافة معلومات الحالة الائتمانية، ومدة سداد التمويل، فضلًا عن حالة السداد ومدى الالتزام، وعلى هذا فهو بمنزلة مرجع للقروض والتمويلات المستقبلية، من حيث سرعة الاستجابة والحصول على التمويل القادم بشكل فوري، وكلما استوفى المتقدم شروط تمويل سلفة، وكان أسرع وأكثر التزاما في السداد كلما استطاع الحصول على الموافقة على تمويل بشكل فوري.

تمويل فوري أون لاين السعودية

تقدم منصة سلفة في السعودية تمويل فوري أون لاين يصل حتى 5000 ريال سعودي لكل مواطن يحمل الجنسية السعودية، حيث يستطيع التقديم على التمويل الشخصي بواسطة موقع سلفة الإلكتروني sulfah.com، والحصول على الموافقة أيضًا إلكترونيًا، وبذلك فهي تتخطى حواجز المكان والزمان، فأينما كنت تستطيع أن تقدم طلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري، وبمجرد الحصول الموافقة على الطلب، تستطيع صرف التمويل في خلال 24 ساعة، وبذلك توفر منصة سلفة الوقت والمجهود على المستفيدين، ثم أن من أهم مميزات تمويل سلفة أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو إلى ذلك لا يشترط تحويل الراتب، بالإضافة إلى هامش ربح تنافسي.

كيف أطلب تمويل من سلفة؟

لطلب تمويل فوري أون لاين من سلفة يجب المرور بالخطوات التالية:

انتقل إلى منصة سلفة للتمويل الفوري أون لاين. اضغط على عبارة اطلب التمويل الآن. ابدأ في تعبئة بيانات الهوية الوطنية ورقم الجوال. حدد كلمة المرور ثم وافق على شروط سلفة. اضغط على استكمال التسجيل. حدد قيمة التمويل المطلوب، ثم اختر مدة السداد المناسبة. سجل البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، ثم الحالة المالية. انتظر حتى الموافقة على التمويل، عندها سيتم إيداع التمويل في الحساب الشخصي. يجب العلم أن السداد يبدأ من تاريخ إيداع أول راتب.

ما هي شروط تمويل سلفة؟

الحصول على الموافقة على تمويل فوري أون لاين المقدم من منصة سلفة السعودية، يتطلب مراجعة شروط سلفة، والتأكد من توافرها، نذكر منها:

الجنسية السعودية للمتقدم.

العمر لا يقل عن 23 عامًا، ولا يتخطى 60 عاما.

العمل لا تقل مدته عن ثلاث أشهر في القطاع الحكومي، وست أشهر للقطاع الخاص.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال بحد أدنى.

سجل ائتماني جيد.

تمويل فوري أون لاين

بعد تقديم طلب تمويل فوري أون لاين، تبدأ عملية مراجعة الطلب، والتأكد من توافق شروط قرض شخصي من سلفة على المتقدم، بالإضافة إلى مراجعة سجل التمويل لمتقدم في حالة الاستفادة السابقة، وفي حالة الالتزام بالسداد وتوافق الشروط، يحصل المتقدم على موافقة فورية عن طريق إشعار بحالة الطلب، عندها يستطيع صرف التمويل في غضون 24 ساعة، أو قد تظهر النتيجة أنه بحاجة إلى مزيد من الوثائق والمستندات الرسمية، وقد تصل النتيجة رفض الطلب؛ نتيجة عدم تطابق الشروط.

أما عن سداد تمويل فوري أون لاين في السعودية عبر منصة سلفة، يكون عن طريق أقساط شهرية مرنة، بحيث تراعي الالتزامات الشهرية، كما توفر خاصية التنبيه بموعد السداد بواسطة رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني، وكذلك عبر الحساب الائتماني.