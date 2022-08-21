نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة خبير ديوان المظالم 1444 منصة خبير الرقمية تسجيل الدخول bog.gov.sa التسجيل في التدريب التعاوني ديوان المظالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة خبير ديوان المظالم 1444 أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من خلال محرك البحث الشهير جوجل، وذلك حتى يتم التسجيل في التدريب التعاوني ديوان المظالم، حيث أن منصة خبير الرقمية تسجيل الدخول تبدأ بتلقي طلبات التدريب بمحاكم ديوان المظالم وإدارته، وقد أعلن ديوان المظالم عبر موقعه الرسمي في تويتر عن موعد وكيفية التسجيل في منصة خبير الإلكترونية تسجيل الدخول، وكذلك تم الإعلان عن الفئة المستهدفة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موقع منصة خبير ديوان المظالم تدريب تعاوني، وكيفية التسجيل في التدريب وما هي التخصصات المتاحة.

منصة خبير للتدريب التعاوني تبدأ بتلقي طلبات الراغبين في التدريب والتطبيق بـ #ديوان_المظالمhttps://t.co/4YK5RUBmvs pic.twitter.com/CHMA5T9MMi — ديوان المظالم (@saudibogrv) منصة خبير للتدريب التعاوني تبدأ بتلقي طلبات الراغبين في التدريب والتطبيق بـ #ديوان_المظالمhttps://t.co/4YK5RUBmvs pic.twitter.com/CHMA5T9MMi — ديوان المظالم (@saudibogrv) August 17, 2022

رابط منصة خبير ديوان المظالم

منصة خبير للتدريب التعاوني تبدأ في تلقي طلبات الراغبين والراغبات من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد في التسجيل في منصة خبير التدريب التعاوني، ويتم التسجيل في المنصة إلكترونياً من خلال رابط bog.gov.sa. وذلك عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة واتباع الخطوات اللازمة حتى يتم التسجيل بنجاح في المنصة.

منصة خبير الرقمية تسجيل الدخول

ازداد البحث بشكل كبير عن منصة خبير الإلكترونية تسجيل الدخول. ويعد ديوان المظالم أحد أهم السلطات القضائية التابعة للمملكة والتي تتصل وتتبع الملك مباشرةً. ويستطيع طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة التسجيل في المنصة من خلال ديوان المظالم. ويتم التسجيل إلكترونياً والتطبيق عملياً في برنامج خبير للتدريب التعاوني.

ديوان المظالم تدريب تعاوني bog.gov.sa

التسجيل في منصة خبير ديوان المظالم يستهدف طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة الراغبين في التسجيل في التدريب التعاوني. والتخصصات المتاحة للتسجيل كالتالي:-(الموارد البشرية، إدارة موارد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية “دبلوم”، إدارة أعمال، تقنية معلومات، المكتبات، إدارة مالية.

موعد التسجيل في التدريب التعاوني ديوان المظالم

يبدأ التقديم في التدريب التعاوني ديوان المظالم لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة من يوم الأحد بتاريخ 23\01\1444. ويستمر التسجيل حتى نهاية عمل يوم الخميس بتاريخ 27\01\1444.

منصة خبير الإلكترونية تسجيل الدخول

يعد ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة تتصل مباشرةً بالملك. وتضم عدد 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق مختلفة في المملكة. تهتم بتوفير العدل والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية.