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شروط الحصول على الحقيبة المدرسية وطريقة التقديم على الحقيبة المدرسية 1444 بعد الإعلان رسميا عن بدء تلقى طلبات الحصول على الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات الذين استوفوا شروط الحصول على الحقيبة المدرسية والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام والمشهرة باسم جمعية انسان الخيرية حيث ستبدأ الجمعية فى صرف المبلغ المالي المخصص للحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات الذين قاموا بخطوات التقديم على الحقيبة المدرسية الصحيحة حيث سيتم إيداع المبالغ المقدر للحقيبة المدرسية في حساب بمكي خاص لأسرة الطلاب المستحقين لصرف الحقيبة المدرسية 1444. عاجل
موعد صرف الحقيبة المدرسية
أكدت وزارة الموارد البشرية انه سيتم صرف مبلغ خمسة مليون ريال سعودي فى مشروع الحقيبة المدرسية 1444 حيث تساعد الطلاب والطالبات واولياء الأمور في العام الدراسي على شراء المستلزمات المدرسية اثناء فترة الدراسة ووفق ما اعلن عنه بشكل رسمي حول موعد صرف الحقيبة المدرسية اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه تم صرف مبلغ خمسة مليون ريال دعم للطلاب من خلال مشروع وبرنامج الحقيبة المدرسية وسيتم صرف المبالغ المالية للطلاب الذين استوفوا شروط الحقيبة المدرسية بداية من الاحد الموافق الثالث والعشرون من محرم 1444 هجري.
شروط الحصول على الحقيبة المدرسية 1444
- يجب ان يكون الطالب الذى تقدم بطلب الحصول على الحقيبة لمدرسية سعودي الجنسية.
- ايضا يشترط ان يكون الطالب مسجل بشكل فعلى فى المدرسة.
- ثم يكون عمر الحصول على الحقيبة المدرسية لا يقل عن ستة سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر عاماً.
- كذلك يجب ان يكون والد الطالب احد المسجلين والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
- ايضا يجب ان يقوم المتقدم بتوضيح الحالة الاجتماعية.
- ثم يجب بالبحث عن الموقع الجغرافي من قبل المتقدم.
- كذلك يجب ان يقوم الطالب بتحديد نوع عمل ولى الامر اثناء التسجيل.
- ايضا يجب تحديد الدخل الشهري فى حالة وجود أبناء فوق عمر الخامسة والعشرون.
- ثم يتم التسجيل الكترونيا فى الحقيبة المدرسية فى موقع وزارة التنمية الاجتماعية.
طريقة التقديم على الحقيبة المدرسية 1444
- أولا يجب الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي.
- ثم الدخول على موقع الخدمات الالكترونية الموجود بالصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك الضغط على خيار مستخدم جديد.
- ايضا يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة والضغط على خيار حفظ.
- ثم يجب الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط بالموافقة عليها.
- بعد ذلك تصلك رسالة تحتوى على كود تفعيل الحساب على جوالك المسجل.
- ادخال الرمز المستلم على الجوال وتسجيل الدخول على الموقع.
- ثم الدخول على قائمة طلباتي استكمال التسجيل.
- أخيرا ستصلك رسالة على الجوال تفيد تأكيد قبول التقديم على الحقيبة المدرسية 1444.
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