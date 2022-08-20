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عمر شويل - جدة نظام التقاعد الجديد للمعلمين وطريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين، إن نظام التقاعد يعد واحد من الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية وبالأخص وزارة الخدمة المدنية السعودية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الوظائف والعمل داخل المصالح والهيئات الحكومية في جميع محافظات المملكة، ولقد أقرت الحكومة نظام جديد للتقاعد والذي يختص بجميع الوظائف بالدولة ومنها الوظائف العسكرية.

إن الهدف من هذا النظام هو توفير حياة كريمه للمتقاعدين بعد خروجهم من العمل وتقاعدهم للمعاش، وان هذا النظام ينقسم إلى عدة اقسمه وهى:

النظام المدني: وهذا النظام يختص بالوظائف الحكومية والخدمات المدنية.

النظام العسكري: وهذا يختص بالمؤسسات العسكرية والعاملين بها.

نظام تبادل النفع: وهو مرتبط بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والذين عملوا في القطاعين.

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية: وهو خاص بالسعودين الذين عملوا في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

نظام التقاعد الجديد للمعلمين

قام مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة بالموافقة على تعديل بعض اجراءات نظام التقاعد للمعلمين وللعسكريين وغيرها، حيث إن المعلمون يخضعون إلى لنظام التقاعد المدني وتطبق أيضا على كل من اطلق عليه لفظ موظف، وقد وافق المجلس على تعديل قانون المادة 28 من نظام التقاعد المدني ولكن لا يستطيع أن يحصل المعلم على معاشه إذا كان:

قام المعلم بحصوله على جنسيه اخرى غير الجنسية السعودية.

العمل لدى قطاعات حكوميه اخرى أو هيئه دون الرجوع إلى الحكومة السعودية وأخذ جميع الموافقات.

وبعد أن تم تعديل المادة رقم 28 اصبح للمعلم الحصول على معاش بعد تقاعده عن العمل وحقه في الحصول على مكافأة ماديه وفق للماده 23 من القانون السعودي والتي تنص على:

وبعد أن تم تعديل المادة رقم 28 اصبح للمعلم الحصول على معاش بعد تقاعده عن العمل وحقه في الحصول على مكافأة ماديه وفق للماده 23 من القانون السعودي والتي تنص على: عندما تكون خدمة المعلم اقل من 10 سنوات في هذه الحالة يتم احتساب قيمة المعاش بنسبه 14% من قيمة اخر راتب.

إذا كانت مدة خدمة اكثر من 10 سنوات وهنا يتم احتساب قيمة معاشه بنسبة 11% من اخر راتب له.

هناك أيضا معلمين ومعلمات قد تم تقديم استقالتهم أو التقديم على معاش مبكر، وهنا يتم احتساب المعاش بنسبة 11% من قيمة اخر راتب، ولكن هناك سبب لا بد منه وهو أن يكون سبب الاستقالة وهو الزواج.

حالات استحقاق الحصول على المعاش التقاعدي

ليس كل المعلمين يستحقون المعاش التقاعدي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والذي ينص على انه من حق المعلم الحصول على معاش أو راتب أساسي بعد تقاعده عن العمل، والذي يساعده على مواجهة الحياة وتوفير حياة كريمه له، وفى السطور التالية سوف نوضح الحالات التي تستحق الحصول على المعاش التقاعدي وهى كالآتي:

أولا لا بد من وصول المعلم إلى سن التقاعد النظامي حتى وان لم تصل مدة الخدمة إلى 25 سنه.

الفصل أو الوفاة من العمل بسبب العجز عن العمل على أن يكون السبب ليس له علاقة بالعمل ومهما كانت مدة الخدمة.

إنهاء الخدمة لأي سبب ولكنه قد استمر مدة خدمة 25 سنه.

أحالة المعلم للتقاعد بعد مرور 15 عام إذا تم فصله بقرار من مجلس الوزراء.

شروط التقاعد للمعلمين

تم تحديد مجموعة من الشروط الخاصة بالمعلمين وفق النظام الجديد للتقاعد المدني الخاص بالمعلمين والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ويمكن للمعلم المتقاعد أن يقوم بحساب الراتب الخاص به إلكترونيا وذلك عبر حساب الضمان الاجتماعي للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية، وان هذه الشروط على النحو التالي:

لا بد أن يكون قد مضى 25 عاما على خدمته.

إن سن التقاعد داخل المملكة 60عاما.

إذا كان المعلم مفصولا يحال إلى التقاعد بدون أي شروط.

من الممكن أن يقوم المعلم بالتوقف عن العمل بنفسه شرط أن يكون مضى 25عاما.

يحال المعلم إلى المعاش بعد مرور 15عاما إذا تم فصله من فبل مجلس الوزراء.

طريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين

يمكن التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وهو من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدول لمساعدة المعلمين على إنهاء خدماتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات والهيئات الحكومية وعمل تكدس وازدحام أمامها، هذا ما تنظر إليه الدولة لرؤية وتخصصات 2030 والتفتح على العالم الخارجي، واليكم طريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين وهى كالآتي: