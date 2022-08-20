نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وقائمة المخالفات المرورية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور داخل المملكة هو أمر هام لجميع المتواجدين في المملكة من مقيمين ومواطنين، حيث لابد من معرفة مدى تسجيل مخالفات مرورية ضد مستخدم المركبة أم لا حتى يتم سداد قيمة تلك المخالفات في موعدها، وذلك لمنع سداد رسوم التأخير التي تفرضها الدولة، أو سحب الرخصة من المستخدم، وتوجد العديد من الممارسات التي يجهلها البعض عند استخدام المركبات في أماكن مختلفة، وبسبب المخالفات يتم تحصيل غرامات مالية والتي سبق وتحدثنا عن شكل من اشكال هذه الغرامات وهي الغرامة المالية لقطع الإشارة في المملكة، لذا قامت الإدارة العامة للمرور بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة عبر الإنترنت دون الذهاب إلى الإدارة بشكل شخصي، وبذلك يتمكن المواطن من معرفة المخالفات التي سجلت ضده، وسداد الرسوم الخاصة بها في أسرع وقت.

الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية



تقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات للمواطنين والمقيمين على السواء، حتى يتمكن الجميع من معرفة المخالفات المرورية المسجلة ضده، وذلك بالقيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

اختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار استعلامات المرور ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بإدخال رقم اللوحة ثم إدخال الرمز المرئي، والضغط على استعلام.

وتوجد طريقة أخرى يمكن بها الاستعلام عن طريقها عن المخالفات وهي عبر الهاتف، وذلك بالاتصال على رقم 989 .

ثم الضغط على 1 والضغط على 1 مرة أخرى لاختيار الاستعلام المطلوب.

وبعدها يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بصاحب المركبة متبوعا برمز #.

والجدير بذكر أيضا انه يمكن الاستعلام المخالفات المرورية من منصة إيفاء والتي سبق وان شرحنا كافة تفاصيلها في مقال سابق.

قائمة المخالفات المرورية الجديدة

حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، قامت الإدارة العامة للمرور بإعلان قائمة المخالفات المرورية الجديدة، وذلك لردع مستخدمي المركبات والحفاظ على أرواح المواطنين، وقد تضمنت القائمة ما يلي:

قيادة المركبة داخل الأسواق التي يمنع فيها القيادة. استخدام أجهزة داخل المركبة تصدر أصوات، مما يسبب ضوضاء للأفراد، بالإضافة إلى ارتكاب أحد الأفعال التي تتنافى مع آداب القيادة. عدم استخدام مقاعد الأطفال لتحقيق عنصر الأمان. عظم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند وضع المركبة في طريق منحدر. عدم استخدام الضوء عند القيادة داخل الأنفاق. الإسراف في استخدام منبهات سيارة الطوارئ دون الحاجة إلى ذلك. وضع ملصقات أو رسوم على المركبة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

كما أننا سبق وان نوهنا عن طريقة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية والتي كان يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.