المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج التأهيل الشامل وشروط التقدم

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج التأهيل الشامل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على مساعدة مادية على حسب حالة كل مستفيد، كما يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم التسجيل ببرنامج التأهيل الشامل، وهناك بعض الحالات التي يتم استبعادها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من برنامج التأهيل الشامل، وذلك يعود إلى عدم توافر أي شرط من شروط التسجيل في البرنامج، وتقدم للعديد من الفئات المشمولة في هذا البرنامج من المستفيدين من الإعانات المالية وهي المصابين بشلل في أحد الأطراف كعيب خلقي أو نتيجة لخطأ طبي أو بسبب التعرض لحادث، وتعمل المملكة دائما على رعايا أبناءها المحتاجين فى مواجهة صعوبات الحياه خاصة المعاقين بتوفير سبل الراحة فى النقل والخدمات وغيرها.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج التأهيل الشامل

يجب تقديم الأوراق اللازامة للحصول على الدعم بعد توافر شروط الاستحقاق على حسب نوع ألأعاقه او المرض ويتم ذلك الكتروانيا بعد التسجيل فى البرنامج:

أربع صور ملونة شخصية. تقرير طبي حول الحالة النفسية للمتقدم. شريحة بيانات للأحوال المدنية. تقديم صورة من الهوية الشخصية طبق الأصل. تعريف بالراتب تحتوي على تفاصيل الراتب من جهة العمل. تقرير طبي مختوم ومصدق من جهة رسمية طبية مع إيضاح نوع الإعاقة.

شروط التقدم لبرنامج التأهيل الشامل

يشترط أن الإعاقة حدثت لمقدم الطلب قبل عمر 45 سنة. أن تكون إعاقة مسجل الطلب مثبتة وضمن تصنيفات برنامج التأهيل الشامل. يشترط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية. يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي حتى يتم إيداع مبلغ المعونة الشهرية به. أن تكون مدة إقامة مقدم الطلب للتأهيل في المرافق الخاصة بالوزارة لا تتعدى الستة شهور من كل عام. لابد ألا يكون المتقدم بالطلب حاصلًا على إحدى خدمات الإيواء.

الجدير بالذكر يهتم مستفيدي برنامج التأهيل الشامل عن موعد نزول الدفعة الشهرية المستحقة، ولقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تقرر صرف الإعانات المالية في يوم 26 من كل شهر ميلادي، وفي حالة موافقة يوم الصرف ليوم عطلة، أسبوعية؛ فيتم تقديم أو تأخير صرف الدفعة حسب يوم العطلة.