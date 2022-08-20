نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط المركبات القديمة مجاناً بدون رسوم عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن أحد اهم القرارات وهي ” إسقاط المركبات القديمة بدون رسوم ” ومنذ ذلك الوقت، يبحث العديد من أصحاب المركبات القديمة عن خطوات إسقاط المركبات القديمة ، حيث يرغب جميع من لديه مركبة قديمة أو مهملة إلي التخلص منها وإسقاطها من ملكيته وبدون أية رسوم إضافية .

خطوات إسقاط المركبات القديمة

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الإلكتروني الرسمي علي موقع التواصل الإلكتروني ” تويتر ” أن يمكن القيام بإسقاط ملكية أي مركبة قديمة ومهملة وغير صالحة في حالة الرغبة في ذلك اعتباراً من يومر1/3/2023 القادم ولمدة عام إلكترونياً من خلال الخطوات الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار أبشر للأفراد ومنها إلي خدمة المركبات.

قم باختيار خدمة إسقاط المركبات.

ستقوم الأنظمة بعرض جميع الأماكن المتاحة والمراكز المعتمدة لإنهاء الخدمة.

قم بتحديد أقرب مركز معتمد لدي المنطقة التي تسكن فيها.

تفضل بالذهاب بالمركبة المهملة التي ترغب في إسقاطها عن ملكيتك إلي المركز المعتمد لإسقاط المركبات الذي حددته سابقاً.

قم بتسليم المركبة واللوحات المعدنية وسيتم تسجيل ذلك الأمر علي الأنظمة الرقمية.

ستقوم الأنظمة بإرسال رسالة إلي جوالك المسجل لدى منصة أبشر وبه رقم تأكيدي يجب الاحتفاظ به.

شروط إسقاط المركبات المهملة والغير صالحة

وضعت الإدارة العامة للمرور السعودي بعض الشروط والضوابط الهامة من أجل الاستفادة من خدمة إسقاط المركبات المهملة بدون رسوم ولمدة عام كامل اعتباراً من الأول من مارس 2023 وهي كالتالي:

ضرورة وجود رخصة قيادة سارية الصلاحية لصاحب المركبة.

أن يكون مالك المركبة لازال علي قيد الحياه.

أن يوافق الراغب في الحصول علي خدمة إسقاط المركبة علي التوقيع علي تعهد يضمن للتشليح تسليم اللوحات الرقمية للمركبة في مدة أقصاها خمسة أيام فقط.

ألا يكون هناك طلي لإسقاط نفس المركبة في مراحل التنفيذ.

كما أشارات الإدارة العامة للمرور السعودي أن مبادرة إسقاط المركبات المهملة والقديمة عبر منصة أبشر الإلكترونية الغرض منها هو المساهمة في الحفاظ علي الذوق العام والمظهر الجمالي داخل جميع أنحاء المملكة ، حيث إن استمر ترك المركبات القديمة والمهملة يفسد الجمال.

وبهذا نكون قد أوضحنا خطوات إسقاط المركبات القديمة بدون رسوم وما هي الشروط بالتفاصيل والتي تعكس مدى جودة الرؤية للحكومة السعودية ومساعدتها للمواطنين في التخلص من بعض الأشياء التي ظلت لفترات كبيرة تؤرقهم وتفسد عليهم أوقاتهم من كثرة التفكير في كيفية التخلص من هذه السيارات القديمة والمهملة والرسوم المقررة لإنهاء الخدمة بدون المبادرة.