شروط الحصول على التأهيل الشامل والفئات المستبعدة

شروط الحصول على التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة وفقا لما حددته الوزارة لحالات المستفيدة من التأهيل، ويكون لهم الحق الكامل في التمتع بالعلاج والرعاية الطبية دون تمييز، ويتمتع المعوقين بجميع الخدمات التعليمية بما بتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، ويجب تحديث بياناتهم بشكل دوري كل عدة أشهر أو مرة إلى مرتين في العام الواحد، غالبا ما يكون السبب في طلب التحديث هو للتأكد من أن المستفيدين ما زالوا ضمن قائمة من يحق لهم الاستفادة من المعونة المقدمة ولا يوجد تغيير في بياناتهم أو ملفهم، ويكون ذلك بعد التسجيل في التأهيل الشامل للاستفادة من خدماته بشكل مستمر غير وجود بعض الحالات المستبعدة منة وفقا لما تراه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يختلف راتب الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية لعام 1443 هـ حسب تقدير درجة الإعاقة التي يعانون منها. إذا كان البعض يعاني من إعاقة خفيفة والبعض الآخر يعاني من إعاقة شديدة أو شديدة، فإن معلومات الراتب أدناه تستند إلى تقييم الإعاقة للمستفيد، ويمكن لذوي الإعاقة بسهولة تحميل جميع المستندات اللازمة من خلال هذا الموقع عند التقديم

شروط الحصول على التأهيل الشامل

يجب أن يكون عمر المتقدم للاستفادة من هذه الإعاقة أقل من 45 سنة. يجب أن يتم الخضوع إلى التقييم للإعاقة الخاصة به. يشترط أن تكون درجة الإعاقة موجودة ضمن درجات الإعاقة التي حددتها الوزارة. يتم استثناء الحالات المرضية بالفشل الكلوي وبعض الأمراض المختلفة مثل أمراض السرطان وغيرها. أن لا تتجاوز مدة الإقامة للمستفيد في هذه المرافق الصحية أو التأهيل الحكومي التي تتم على نفقة الدولة عن ستة أشهر. أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية. ألا يتجاوز الراتب عن 4000 ريال سعودي شهريًا. يجب أن يتم الخضوع إلى التقييم للإعاقة الخاصة به.

الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل

في حال تعافي الشخص من الإعاقة بشكل يخوله العمل وممارسة حياته بشكل طبيعي. لو تنازل الشخص المعوق بنفسه عن الإعانة ويكون ذلك بموجب الإقرار الخطي الأشخاص الذين يغادرون المملكة أيضًا يتم استبعادهم أو في حالة الوفاة. إذا لم يتم تحديث البيانات الخاصة بالمعوقين بشكل سليم في الوقت المحدد بقانون الوزارة. لو كان المعوق يحصل على مرتب شهري في الوقت الحالي يصل إلى 4000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج التأهيل الشامل

تقرير طبي حول الحالة النفسية للمتقدم.

إرفاق بطاقة الهوية الوطنية للمواطن مع وجود صورة ورقية منها.

ضرورة تأدية المتقدم للفحص الشامل طبياً.

في حالة كان المتقدم عاملاً في الوقت الحالي يتم تقديم الأوراق الخاصة بإثبات القيمة المالية للراتب.

يجب تقديم عدد 4 صور شخصية للمتقدم على أن تكون حديثة بمقاس 4×3 .

والجدير بالذكر تختلف الإعانة التي تقدم من التأهيل الشامل للمستفيدين حسب درجة الإعاقة التي يعاني منها المستفيد بعد أن يتم تقييمها من قبل الجهة المختصة وفقًا للتقرير الطبي الذي يقدم، سواء عند التسجيل أول مرة أو لاحقا.