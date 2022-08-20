طريقة استخراج تأشيرة التأهيل الشامل ومعرفة رقم المستفيد والفئات المستفيدة

طريقة استخراج تأشيرة التأهيل الشامل التي يبحث عنها ذوى الإعاقة للاستفادة من الدعم المالي ومعرفة حقوقهم المالية ويتم استخراج التأشيرة لتقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من برنامج مساند، ويتم تقديم الدعم لمواجهة ظروف الحياه والتغلب على المعيشة ويتم التقديم أو التسجيل في التأهيل الكتروانيا دون الحاجة للذهاب للمكاتب،ويجب يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل أراضي وسعودي الجنسية غير تقديم بعض الأوراق والمُستندات التي تثبت احقيته، ويمكن معرفة رقم الحساب الخاص بالمستفيد من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة قيمة الدعم المستحق لهم لأنهم لا يحصلون على دخل اخر وذلك وفقا للشروط وضوابط تضعها الوزارة للحصول على الدعم وتعمل أيضا على زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.، ويقدم البرنامج خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وشروطه والاستعلام عن الرصيد، لذلك يبحث المستفيدين عن كل ما يخص التأهيل الشامل من خدمات والاستعلامات للفئات المستحقة.

طريقة استخراج تأشيرة التأهيل الشامل

الدخول إلى بوابة مساند الإلكترونية. النقر على زر تسجيل دخول. ثمّ التسجيل في بوابة مساند لغير المسجلين. يجب إدخال رقم الهوية وكلمة السر. يتم الضغط على تسجيل الدخول. اختيار قسم التأشيرات واختيار تأشيرة ذوي الإعاقة بالنقر على طلب جديد. الموافقة على التعهد والإقرار. اختيار مهنة العامل المطلوب واختيار الجنسية واختيار جهة القدوم. يتم إرفاق ملف إثبات قدرة مالية وسداد الفاتورة بالنقر على طباعة.

رقم المستفيد في التأهيل الشامل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثمّ اختيار الخدمات الإلكترونية. وإدخال رقم الهوية الوطنية وكتابة رمز التحقق. النقر على “بحث”. يتم للاطلاع على بيانات المستفيدين.

الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل

أصحاب الإعاقة غير القادرين على التحرك والعمل. أصحاب أمراض السرطان والأورام الخطيرة. بعض محدودي الدخل والأيتام. كبار السن غير القادرين على العمل.

شروط التقديم ببرنامج التأهيل الشامل

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من التأهيل الشامل حاملًا للجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيم في السعودية بشكل دائم. أن يكون المستفيد من عمر سنتين كحد أدنى إلى عمر 45 سنة. يتم استثناء أصحاب الأمراض النفسية، والفشل الكلوي، والأورام الخبيثة، ومرض الفصام. لمن وصل إلى عمر 45 سنة أن يقوم بتقديم أوراق ومستندات يستطيع من خلالها إثبات الحالة، وإثبات أن الإعاقة قد حدثت له. إذا كان المتقدم أعزب يُشترط أن يكون المرتب الشهري له لا يتعدى 2500 ريال سعودي. وفي حالة كان المتقدم متزوج فلا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي.

المستبعدين من التأهيل الشامل

انتهاء سبب الإعاقة. حدوث الإعاقة قبل عمر خمسة وأربعين عام. إقامة المتقدم بالمراكز الصحية لما يزيد عن ستة أشهر. التحاق المستفيد في أحد وظائف المرافق سواء الصحية أو الحكومية. عدم تحديث بيانات المعوقين بالوقت المحدد ضمن ما حددته الوزارة من وقت محدد. سفر المستفيد من التأهيل الشامل خارج المملكة العربية السعودية لغرض الدراسة على حساب الدولة.

والجدير بالذكر انه يمكن من ذوي الإعاقة الحصول على التأشيرة بعد أن يقوم أحد الأطقم الطبية بتحديد نوع الإعاقة لهذا المواطن، حتى يتم تسجيله في نظام الرعاية الإجتماعية التأشيرات المقدمة من خلاله على اختلافها سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.