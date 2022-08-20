نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ثابتة ومجدولة في المقال التالي
قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية تساعدهم في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية وتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
تمويلك بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
تمويل بسيولة نقدية سريعة وفورية لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، لقد جاء هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، كما وفرت شركة إمكان للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تخدم العميل في إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة
- توفر شركة إمكان للتمويل العديد من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة.
- التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 2000 ريال سعودي وتصل حتي 50 ألف ريال سعودي.
- موظفي جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بدون شرط اعتماد جهة العمل.
- التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة إمكان للتمويل.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل يمكن أن تصل حتي 24 شهر.
- وفرت شركة إمكان للتمويل العديد من العروض التمويلية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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