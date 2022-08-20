قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ثابتة ومجدولة

قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية تساعدهم في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية وتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

تمويلك بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل بسيولة نقدية سريعة وفورية لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، لقد جاء هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، كما وفرت شركة إمكان للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تخدم العميل في إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة