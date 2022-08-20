نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض صندوق التنمية الزراعي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض صندوق التنمية الزراعي السعودي، تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها جهوداً مستمرة بهدف توفير العيش الكريم لهم وضمان استقرارهم. وعملت المملكة على توفير طرقاً من شأنها تسهيل أعمالهم وضمان نجاحها واستمراريتها، فلم تتغافل عن أي من القطاعات من حيث توفير الدعم اللازم له. فد عملت الحكومة على ترسيخ وتركيز الجهود على القطاع الزراعي بشكل كبير وذلك لتحقيق الاستراتيجية الزراعية اللازمة، فقامت بإنشاء صندوق التنمية الزراعي للوصول إلى ذلك.

صندوق التنمية الزراعي السعودي

تم تأسيس البنك الزراعي السعودي ليتم اعتباره مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في كل مما يلي:

يقوم بنك التنمية الزراعية بتمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في كافة مناطق المملكة.

هذا التمويل يكون على هيئة قروض ميسرة للمزارعين، وبدون فوائد من بنك التنمية الزراعية لمساعدتهم في تأمين كل ما يلزمهم من المضخات، المكائن، والآلات الزراعية، وغيرها.

تتم عملية المساهمة والمساعدة في تنمية القطاع الزراعي في المملكة، والعمل على رفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك من خلال تقديم التمويل المطلوب من بنك التنمية الزراعي.

وقد وافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي في يوم 29 محرم 1430 هـ، وكانت أهم ملامح النظام كالتالي:

أن يحل النظام الجديد محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي. تم تحديد رأس مال صندوق التنمية الزراعية بمبلغ يقدر بـ 20 مليار ريال سعودي. ويجوز زيادة رأس المال ولكن بقرار من مجلس الوزراء، مع ضرورة مراعاة المحافظة على المياه، وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة. يهدف صندوق التنمية الزراعية إلى دعم و استدامة التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة للمزارعين.

القروض الزراعية من صندوق التنمية الزراعي

يقوم صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية العربية السعودية بدعم جميع المزارعين عبر تقديم الدعم الزراعي لهم من خلال 4 أنواع من القروض الزراعية المختلفة. وإذا كان لديك أي استفسار عن قرض البنك الزراعي في السعودية، يمكنك الاطلاع على أنواع القروض الزراعية وشروط الحصول القروض المتاحة كالتالي:

قروض تنموية

القرض التنموي من يتم منحها كقرض مباشر وهو من الخدمات طويلة الأجل. والقرض التنموي الزراعي يتم تقديمه لتمويل المجالات الزراعية التي يكون الغرض منها أي مما يلي:

زراعة مزارع الفاكهة.

زراعة المحاصيل بأنواعها.

عربات الخضار.

العيادات والصيدليات البيطرية.

دعم المناحل وقوارب الصيد.

القروض السياحية.

شروط الحصول على القرض التنموي

لا بد من تقديم الضمانات اللازمة.

يشترط توافر ترخيص​ بمزاولة المهنة.

يجب إرفاق سندات الحيازة.

لا بد من استكمال مسوغات الطلب.

قروض المشاريع المتخصصة

وهي قروض يمنحها صندوق التنمية الزراعي كقرض مباشر للمشاريع المتخصصة سواء كانت هذه المشاريع تم إنشاؤها مسبقاً أو مشاريع جديدة، وهي من القروض طويلة الأجل. ويكون الإقراض بهدف إعادة التأهيل أو التوسعة. والمشاريع المتخصصة هي أي مشروع يتم استثمار الموارد الإقتصادية من خلاله بهدف بناء هياكل إنتاجية وإدارتها، وذلك للحصول على عائد سنوي في فترة زمنية محددة.

شروط الحصول على قرض المشاريع المتخصصة تكون كالتالي:

لا بد من توافر دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

يشترط وجود ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يجب تحديد فترة السداد للمشاريع المتخصصة، ويتم ذلك بناءً على ودراسة المشروع، التدفقات النقدية، والتحليل الائتماني له.​​

القروض التشغيلية العادية

هو من القروض قصيرة الأجل التي لا يتجاوز فترة سدادها سنة واحدة. حيث تعمل القروض التشغيلية العادية على تغطية التكاليف التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة للمنشآت الصغيرة. ينمح صندوق التنمية الزراعي هذا القرض كقرض مباشر. وقد أتاح صندوق التنمية الزراعي نوعين من أنواع القروض التشغيلية العادية، وهما:

قرض لتمويل مربي الماشية. قرض لتمويل مربي النحل المتنقل.

القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة

يتم الحصول على قرض مباشر لتمويل رأس المال العامل من خلال القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة. وتعتبر القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة من الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل، أي أنها تغطي تكاليف التشغيل لدورة إنتاجية واحدة، بحيث أن فترة سدادها لا تتجاوز سنتين، ويتم منحها لبعض الأنشطة المحددة​.

معالجة المشاريع المتعثرة من صندوق التنمية الزراعي

أنشأ صندوق التنمية الزراعية فكرة إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة، سواء كان هذا التعثر مالي أو إداري أو تسويقي أو فني. وذلك لدعم المشاريع المختلفة وحصولها على عائد مالي بهدف المساهمة في استمراريتها. وتتم عملية المعالجة بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، والمستثمرين الراغبين بالاستثمار بهذه المشاريع.

يتيح برنامج معالجة المشاريع المتعثرة الفرصة أمام المستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي. كما يقوم البرنامج بتقديم الفرصة لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة لدى مقترضي الصندوق أو معالجة قروض المشاريع المتعثرة؛ وذلك خلال طرحها على مستثمرين جدد. أيضاً يساهم البرنامج في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشاريع، بالإضافة إلى زيادة المنتج وبالتالي يتم تقليص فجوة العرض والطلب في السوق المحلي.

وتتضمن الأفكار التالية الحلول التي يتم تقديمها للمشاريع المتعثرة بشكل يتناسب مع حالة المشروع أو سبب تعثره:

إعادة جدولة أقساط الدين المتعثر بطريقة تتناسب مع صاحب المشروع.

إعادة تأهيل أو تمويل المشروع.

توفير فرصة تأجير المشروع لمستثمر يرغب بالاستثمار ولكن بدون نقل الملكية.

إمكانية نقل المديونية لمستثمر جديد مهتم في المشروع.

التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة فيما يخص التراخيص، بحيث تتيح إمكانية تجديد الرخصة أو تغيير النشاط أو غير ذلك من الخيارات المتاحة من وزارة الزراعة السعودية.

إتاحة الإمكانية أمام المتعثر لأن يدخل في شراكة مع مستثمر جديد.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي ضم معلومات حول قروض صندوق التنمية الزراعي السعودي. كما أشرنا إلى أنواع وشروط الحصول على القروض التمويلية التي يقدمها لكافة عملائه.