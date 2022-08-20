رابط الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن 1444 ومعرفة قيمة الدعم المستحق

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم بعض المستحقات المالية التي تخص الأسر المستحقة للدعم ويتم تطابق الشروط مع البيانات الخاصة بالمتقدمين ويتم التسجيل على الحاسبة التقديرية من خلال الرابط الخاص بها، وهي فكرة قامت بتنظيمها وزارة الموارد البشرية يتم من خلالها عمل إعادة هيكلة الموارد داخل المملكة وإعادة توجيهها إلى الأسر المستحقة ويتم تحويل الموارد إلى دعم نقدي، يتم صرفه بشكل شهري إلى جميع المواطنين المستفيدين من البرنامج والذي يشمل على عدد كبير من المواطنين منذ أن تم إنشاءه.

ما هي الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن

وتعد الحاسبة التقديرية من أبرز الخدمات التي تم الإعلان عنها لمستحقي الدعم، وذلك حيث يمكن لمستفيدي حساب المواطن أن يقوموا بالدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن مقدار الدعم المخصص لهم، حيث يختلف الدعم المخصص لكل مواطن عن أخر أو أسرة عن أخرى وذلك بسبب العديد من العوامل التي يتم الرجوع إليها من أجل تحقيق العدالة المجتمعية، وتلك العوامل متمثلة في عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومقدار الدخل الخاص بهم، ولكي يتم الاستعلام عن الدعم يجب إتباع الخطوات التالية:

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

وقامت الحكومة السعودية بالإعلان عن وجود عدد من الشروط والمعايير التي تم وضعها من اجل تحقيق الهدف من برامج الدعم وهو أن يحصل على الدعم مستحقيه فقط دون غيرهم، وهو ما يحقق العدالة المجتمعية وهي من اهم مبادئ رؤية المملكة 2030 والتي يتم تنفيذها على مستوى جميع المجالات، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية ومن أبرز خدمات وزارة الموارد البشرية التي تقدمها للمواطن ولكن هناك بعض الشروط التي تحكم قبول طلب التسجيل منها: