شروط وخطوات التسجيل فى منصة سلفة للحصول على التمويل المقدم منها

تعد منصة سلفة الالكترونية من أهم المؤسسات المالية التى توجد داخل المملكة العربية السعودية . وعن طريق منصة سلفة الإلكترونية يتم تقديم الكثير من الخدمات التمويلية وأيضا القروض لجميع المواطنين والمواطنات بالسعودية تبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل الى 5000 ريال سعودى مع امكانية الدفع بالتقسيط على 6 أشهر . وذلك التقديم فى منصة سلفة الكترونى دون اى مجهود . ومنصة سلفة الالكترونية منصة تم ترخيصها من قبل البنك المركزي السعودي . وكافة الخدمات التمويلية بها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الشروط الاساسية فى منصة سلفة الالكترونية للحصول على تمويل سريع وفورى فى اقل من ربع ساعة فقط وايضا طريقة التقديم فى منصة سلفة .

الشروط الأساسية فى منصة سلفة الالكترونية

للحصول على تمويل سريع من منصة سلفة يجب أن تكون متوافقة لديك جميع الشروط وهى شروط سهلة وبسيطة لاى مواطن سعودى وهى كالاتى :

اولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على اراضيها .

ثانيا : أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .

ثالثا : يجب أن يكون العميل موظفا . بمعنى أن يكون موظفا فى احدى القطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 3 شهور وفى احدى القطاعات الخاصة لمدة لا تقل عن 6 شهور .

رابعا :يجب أن يكون الدخل الشهرى الخاص بالمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودى .

كيفية التقديم فى منصة سلفة الالكترونية

اولا : الذهاب الى الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : الذهاب الى الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة سلفة ثم تسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل اسم المستخدم وكلمة المرور و تسجيل رقم الهوية الوطنية وايضا الاسم رباعى .

ثالثا : بعد تسجيل بياناتك اقرأ شروط وأحكام منصة سلفة قراءة جيدة ثم وافق على هذه الشروط .

رابعا : تحقق من إدخال بيانات بشكل صحيح ثم قم بالنقر على طلب التمويل .

خامسا : انتظر رسالة التأكيد تصل اليك للقبول فى منصة سلفة الالكترونية .

نهاية موضوعنا نتمنى ان نكون عرضنا على متابعينا الكرام اهم ما يخص منصة سلفة الالكترونية سواء من شروطها او كيفية التقديم فى المنصة ونتمنى ان نكون وفقنا فى العرض وان ينال اعجابكم .