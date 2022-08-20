دودج تشارجر 2023 سيارة العمر الطويل عائلية وقوية بقسط 1000 ريال الجيل الآخير

تعتبر دودج تشارجر 2023 Dodge Charger آخر سيارة في الجيل الحالي من السيارات العائلية القوية مفتولة العضلات. حيث قدمت دودج تلميحات غير دقيقة عن زوال تشارجر في نهاية العام الحالي. بينما يقترب هذا الجيل من نهايته، من المتوقع أن يشتمل الجيل التالي من شارجر على مجموعة نقل حركة كهربائية مع قدرة حصانية في الطليعة. تحمل شارجر 2023 لوحات تذكارية خاصة Last Call تحت غطاء المحرك للإشارة إلى أن هذا هو العام الأخير للطراز للجيل الحالي. وستقدم دودج ألوانًا شهيرة من الموديلات التاريخية، بما في ذلك Plum Crazy و B5 Blue و Sublime Green. تحصل جميع طرازات R / T على شارة “345” جديدة على الرفرف الأمامي تكريماً لمحرك Hemi V-8 الموجود تحت غطاء السيارة .

مواصفات تشارجر 2023 Dodge Charger

تأتي دودج تشارجر 2023 Dodge Charger مع خيارات متعددة من المحرك بمواصفات مختلفة. تأتي تشارجر التي تبدو دائمة الشباب بشكل قياسي بمحرك V-6 بقوة 292 حصانًا ومحرك خلفي، مع خيار الدفع الرباعي. يعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الهادئ في التشكيلة. ولكن هناك أيضًا موديلات ثورية في عائلة تشارجر. إذا نظرنا إلى طراز R / T ذو نجد المحرك نوع V8 سعة 5.7 لتر بقوة 370 حصانًا. بينما تتمتع طرازات Scat Pack بمزيد من القوة، بمحرك V-8 سعة 6.4 لتر و 485 حصانًا.

أما فئة SRT Hellcat فتعكس قوة تشارجر الفائقة والمظهر الأكثر وحشية على الإطلاق. وبينما ينتقل العالم إلى الطاقة البديلة، تستمر تشارجر في العمل كنسخة سيدان من سيارة تشالنجر الكوبيه التي تعمل بالبنزين. في يوم من الأيام ، ستكون السيارات مثل تشارجر ضد جميع القواعد، ولكن في الوقت الحالي، تظل هذه السيدان التي تعمل بمحرك V-8 صاخبة وفخورة.

سعر دودج تشارجر 2023

يتفاوت سعر تشارجر 2023 حسب الفئة والطراز كما سبق القول. يبدأ سعر تشارجر SXT التقديري عند 35 ألف دولار أي ما يعادل 131 ألف ريال غير شامل الضريبة. أما سعر الفئة الأعلى على الإطلاق من تشارجر Scat Pack Widebody فيبدأ من 55 ألف دولار. أي ما يعادل 206 آلاف ريال غير شامل الضريبة المضافة. ويمكن تقسيط أول فئة بقسط شهري يصل ألف ريال عند وصول السيارة إلى السعودية.