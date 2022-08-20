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عمر شويل - جدة Job.Sang.Gov.Sa نتائج قبول تقديمات الحرس الوطني السعودي للعام الأكاديمي المقبل 1444 وذلك بعد أن تقدم الآلاف من الطلاب من حملة الثانوية العامة 1443 للتعليم العسكري بالمملكة، وتابع الجميع القبول المبدئي والقبول النهائي، ويتابع كافة الطلاب التعرف على موعد القبول المبدئي وكيف يحصل المتقدمين على القبول النهائي، وتتيح وزارة الحرس الوطني بالمملكة رابط التقديم والتسجيل والاستعلام عن القبول بحساب المتقدم، كما تتيح الاستعلام عبر منصة جدارة.

الاستعلام عن نتائج القبول عبر منصة جدارة

تقوم منصة جدارة الإلكترونية باستقبال طلبات الطلاب في العديد من المنصات الحكومية ويكون لكل مواطن سعودي حساب على المنصة، وذلك للباحثين عن العمل أو الراغبين في الحصول على فرص في الالتحاق بالكليات المتنوعة بالمملكة، ويتم الاستعلام من خلال رابط الكلية أو منصة جدارة، وتعتبر المنصة قاعدة بيانات للشعب السعودي وتضمن الوصول الآمن لكافة هيئات ومؤسسات المملكة بسرية في البيانات وسرعة ودقة في الأداء.

“إِشعار الهاتف” Job.Sang.Gov.Sa نتائج الحرس الوطني Gadara استعلام “القبول النهائي”

يعتبر الحرس الوطني السعودي من أكثر الكليات التي يتابع الطلاب من خريجي الثانوية العامة وأيضا من خريجي الجامعات للالتحاق بها، لما فيها من كليات متخصصة متميزة ولها العديد من الامتيازات، حيث يتم تعليم الطلاب الملتحقين والمقبولين فيها بأحدث الطرق الحديثة في التسليح والدفاع، وتعتبر من الوظائف المرموقة بالمملكة والتي يكون له أهمية كبيرة في خدمة الوطن، ويتم تخريج دفعات مؤهلة على أعلى مستوى للعمل في المناطق الحيوية داخل الوطن.

متى تظهر نتائج قبول الحرس الوطني السعودي

لم تعلن وزارة الحرس الوطني عن الموعد المؤكد لإعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب ولم تقرر موعد محدد للإعلان، حيث يتم مرجعة طلبات المتقدمين بشكل جيد والتأكد من شهادة الثانوية المقدمة إلى المنصة وكذلك التأكد من انطباق الشروط العسكرية للطلاب، وتقوم الوزارة بحصر الأعداد التي ترغب في قبولهم والإعلان عنهم عبر الرابط المخصص لذلك.

إشعار الهاتف بالقبول بالحرس الوطني

يتم تسلم إشعار على الهاتف النقال للذين يتم قبولهم في الحرس الوطني بشكل مبدئي، ويتم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمقبولين بشكل مبدئي ليتم الإعلان فيما بعد عن القبول النهائي، ويكون على الطالب اتباع التالي:

انتظار وصول إشعار على الهاتف النقال الذي تم تسجيله بالمنصة.

أو يتم الاستعلام عبر رابط التقديم وصفحة الطالب عليه.

يجب اتباع المواعيد التي يتم فيها المقابلة الشخصية ويجب ألا يتم التخلف عنها أبدا.

ما هي الوثائق التي يتم تحضيرها للمقابلات الشخصية

يتم إحضار 3 صور شخصية حديثة.

صورة طبق الأصل للهوية الوطنية للمتقدمين.

يقوم بإحضار المؤهل الدراسي مع صورة ضوئية.

يتم تحضير المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

يقوم بإحضار السجل الأكاديمي وصورة منه.

يكون عليه الحضور الساعة 8:45 دقيقة صباحا باليوم المقرر للمقابلة ولا يتم التأخر عنه ابدا.

كيفية التواصل للاستعلام

يتم الاتصال على الرقم الموحد : 0112525300.

أو يتم التراسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

كيف اطلع نتائج قبول الحرس الوطني Job.Sang.Gov.Sa