تمويل الأفراد 100 ألف ريال بدون كفيل وبفترة سداد 60 شهر

تمويل الأفراد 100 ألف ريال، تقدم الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية مع الشريك الاستراتيجي لها وهو البريد السعودي سبل عدد من التمويلات المختلفة منها تمويل المؤسسات والشركات وتمويل مرابحة السيارات وتمويل تورق إلى جانب التمويل الشخصي للأفراد وكل منتجات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مزايا وخطوات التقديم على تمويل الأفراد.

تمويل الأفراد 100 ألف ريال من الشركة الوطنية للتمويل وأهم المزايا

تعمل الشركة الوطنية للتمويل منذ تأسيسها 1989 على توفير أفضل الحلول والبرامج التمويلية للأشخاص والمؤسسات بهدف توفير احتجاجاتهم المالية من خلال برامج أكثر مرونة وبأقل هامش ربح وجاءت أهم مزايا هذا المنتج المقدم منها كالتالي:

الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى مائة ألف ريال سعودي.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم الحصول عليه بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 1%.

تبلغ قيمة المرابحة السنوية 8.49%.

متوفر للمواطنين والمقيمين.

الإيداع الفوري بمجرد الحصول على الموافقة.

توفر الشركة حاسبة تمويلية التي تساعد العميل من احتساب قيمة القسط الشهري المستحق وذلك بعد تحديد قيمة المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه.

كيفية التقديم للحصول على المنتج التمويلي

يتم التقديم الإلكتروني للحصول على منتجات الشركة الوطنية للتمويل وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات طلبات التمويل الأفراد (سبل).

تسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وقيمة دخلك الشهري وبريدك الإلكتروني.

تحديد قيمة المبلغ المطلوب.

قم بتسجيل المدينة وجهة العمل والغرض من التمويل.

الضغط على زر تقديم.

وللحصول على التمويل يتوجب على المتقدم توفير كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر وتقديم تعريف بقيمة الراتب مصدق من جهة العمل كما يجب أن لا يقل العمر للمتقدم عن واحد وعشرون عاماً ولا يقل راتبه الشهري عن أربعة آلاف ريال سعودي ولا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ستة أشهر وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك من خلال الاتصال بالرقم الموحد للشركة 8001244342 ويقع العنوان الرئيسي للشركة في مدينة الرياض شارع صلاح الدين الأيوبي مقابل المطار القديم وتبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الخامسة مساءً.