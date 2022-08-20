نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع إثبات سكن حساب المواطن 1444؟.. البرنامج يُوضح مرفقات إثبات الاستقلالية لتفادي إيقاف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن من التساؤلات المطروحة من قبل المستفيدين من برنامج حساب المواطن هي كيف اسجل في حساب المواطن لحالي، وطريقة إثبات الاستقلالية بالسكن، لأن البرنامج يتطلب ضرورة الإثبات للاستقلالية عبر القيام برفع وثائق تكون مؤكدة باستقلالية سكن الفرد، إذ أنه شرطاً أساسياً حتى يستمر في الحصول على هذا الدعم الذي يقدم من البرنامج، ومن خلال مقالنا سنجيب عن تساؤل كيف اطلع إثبات سكن حساب المواطن.

كيف اطلع إثبات سكن حساب المواطن؟

بعض المواطنين يواجههم مشكلات استخراج الإثبات الخاص بالسكن، إذ إنها من الأوراق والشروط الأساسية حتى يحصل الشخص على استقلالية للتقديم بحساب المواطن، وإليكم طريقة استخراج إثبات سكن وهي كالآتي:

أولاً تدخل لموقع إيجار.

ثم تقوم بالدخول للصفحة الرئيسية التابعة للموقع.

تضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

تدخل لمنصة السكن الجماعي.

تختار بعدها تعريف السكن الجماعي.

يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية.

الموقع بعدها يرسل رسالة للشخص المستفيد بالتأكيد.

يدخل الشخص البيانات المتعلقة بالوحدة.

تضغط فوق كلمة تنفيذ.

إثبات الاستقلالية بحساب المواطن

تستطيع بكل سهولة أن تقوم باستخراج إثبات السكن لتقدمه ببرنامج حساب المواطن، وهذا يكون عن طريق إثبات الاستقلالية، والاتباع لهذه الخطوات التالية:

أولاً تزور البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن.

تسجل الدخول للبوابة الخاصة ببيانات الحساب للشخص المستخدم.

تضيف اسم المستخدم، كلمة السر، ومعها رمز التحقق.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تختار بعض أهداف الطلب المتواجدة بخيارات الرئيسية.

تنقر على خانة إدارة المرفقات.

تقوم بالضغط على استعراض الملفات حتى ترفع المستند المطلوب.

تشير للمستند سواء كان pdf أو غيره من الصيغ الأخرى شرط ألا يتجاوز الحجم 2 ميجا بايت.

مرفقات إثبات الاستقلالية بحساب المواطن

إن من أهم المرفقات الواجب توافرها حتى يقوم الشخص بإثبات الاستقلالية بحساب المواطن هو القيام بالرفع لعقد الإيجار، أو حتى صك ملكية للشخص المتقدم سواء كان سكن جامعي أو عادي، لأن عدم الرفع لأي من تلك الوثائق يجعل الشخص غير مستحق في برنامج حساب المواطن لرب الأسرة، ولا يمكن إضافته بأنه شخص مستقل.

حل المشكلات المتعلقة بالمرفقات بحساب المواطن

إن مشكلة الرفع للمرفقات من المشكلات التي أصبحت شائعة ببرنامج حساب المواطن، ولقد قام المركز الخاص بخدمة العملاء بتوضيح بأن البرنامج أتاح خدمة تخص إدارة المرفقات أو تفاصيل الطلب، تقوم بإجراء حذف لجميع المرفقات التي تم رفضها ثم تعيد تصحيحها مرة أخرى وترسلها.