نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..حقيقة تقديم موعد ايقاف التسجيل في الضمان المطور 1444 في المقال التالي
تعمل الحكومة السعودية دائماً على تقديم الدعم لمواطنيها لمساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار والإرتفاع الدائم بها، ومن أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية في هذا المجال برنامج الضمان الإجتماعي المطور، حيث أنه يعد الأفضل في تقديم المساعدة وتوصيلها الى مستحقيها الفعليين، وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي تفيد بغلق باب التسجيل في الضمان، ومن هنا موقعنا ثقفني نجيب على هذا الأمر ونوضح لكم حقيقة تقديم موعد ايقاف التسجيل في الضمان المطور فيما هو قادم من فقرات المقال.
موعد ايقاف التسجيل في الضمان
انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بغلق التسجيل في الضمان المطور أو أن هناك تقديم في موعد غلق التسجيل، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإعتبارها الجهة المسؤلة عن برنامج الضمان بالرد على تلك الشائعات موضحة أن الحكومة السعودية لم تضدر أي قرار بشأن هذا الأمر وأن موعد التسجيل للمستفيدين الجدد الراغبين في الحصول على معاش الضمان ممتد حتى 30 أكتوبر 2022، وأضافت أن على المواطنين الراغبين في الإستفادة من الدعم التسجيل قبل هذا الموعد.
شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور
كما أوضحنا فيما سبق أن التسجيل في الضمان ممتد الى يوم 30 أكتربر القادم، إلا أن هناك شروط لابد من توافرها في المتفدم الراغب في الحصول على مبلغ الدعم وهي:
- أن يكون المتقدم للإستفادة من الدعم سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.
- ألا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري خاص أو أي عقار ذو قيمة مالية عالية.
- ثم يشترط ألا يكون المتقدم مقيم بأحد دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.
- كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم غير مشترك بأحد من برامج الدعم الأخرى.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
خطوات التسجيل في الضمان المطور
يمكن للراغبين في الإستفادة من معاش الضمان التسجيل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- اختر الصفحة الرئيسية.
- ثم انقر على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم انشاء حساب جديد.
- أدخل البيانات المطلوبة منك بدقة، مثل رقم الهوية واسمك الرباعي ورقم الجوال.
- ثم أدخل رمز التحقق في المكان المخصص له.
- سوف تصلك رسالة من البرنامج على جوالك تفيد بنتيجة تقديمك، هل تم قبولك أم لا، وفقاً للشروط المحددة سابقاً.
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