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عمر شويل - جدة هل المكرمة تشمل الضمان الاجتماعي المطور وشروط استحقاقها، قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قام بإطلاق مبادرة المكرمة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للعمال والمحتاجين والأسر الفقيرة من طعام وشراب وغيره تزامنا مع شهر رمضان الكريم، ولقد قام الكثيرون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالتساؤل عن المكرمة التي اصدرها خادم الحرمين، وهل يمكن أن تنطبق المكرمة عليهم أم لا.

إن هذه المكرمة تعتبر بمثابة دعم مالي خاص لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود من اجل إعانتهم على شراء احتياجاتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يمر به المواطنين داخل المملكة، وهى عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه وإضافته إلى راتب الضمان الاجتماعي، وبناءا عليه فيمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أن يحصلوا على المكرمة التي تقدم من قبل خادم الحرمين الشريفين.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية

يمكنك الاستعلام عن المكرمة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين إلى الأسر الفقيرة والتي تحت خط الفقر والتي تعانى من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتعمل الحكومة السعودية دائما على تقديم المساعدات والإعانات لمواطني المملكة العربية السعودية، وتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على سهولة التعامل وإنجاز طلباتهم من أماكنهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات والهيئات الحكومية، ويمكنك الاستعلام عن المكرمة من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

لقد حددت الوزارة الفئات المستحقة من المكرمة الذين يعانون من قلة الدخل ويواجهون غلاء المعيشة، وذلك من خلال المبادرة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المواطنين على الارتقاء بهم وتحسين مستوى دخلهم وتخطى مستوى الفقر، وبناءا عليه تم تحديد الفئات المستفيدة من هذه المبادرة وهم:

المواطنين الذين ليس لديهم دخل أو أي عمل اخر.

الأطفال الأيتام.

الأسر التي ليس لديهم أي عائل.

المطلقات والأرامل.

الغير قادرين على العمل ومنهم الكبار في السن.

شروط استحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بإعلان شروط استحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي، حيث انه يحق للأفراد الذين لديهم حق الحصول على الضمان الحصول على المكرمة، وقد تختلف قيمة المكرمة وفقا لحالة الأسرة المستفيدة من الضمان وفى السطور التالية سوف نوضح الشروط الواجب توافرها لمستفيدي الضمان من الحصول على المكرمة وهى كالآتي: