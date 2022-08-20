نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التعويضات عبر موقع الهيئة العامة 1444 في المقال التالي
الاستعلام عن التعويضات برقم الهوية 1444من أهم ما يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة ممن هم يسكنون الأحياء الشعبية التي تعتزم الحكومة إزالتها فى مدينة جدة ضمن رؤيتها 2030 والخطى التي تتبعها نحو التطوير، وقد أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة عن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أجل الحصول على تعويضات الأحياء العشوائية، لذلك نعرض لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن قيمة التعويضات، ومتطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية كما حددتها الهيئة العامة للعقارات عبر موقعها الرسمي.
الاستعلام عن التعويضات عبر موقع الهيئة العامة 1444
قد ناشدت لجنة الأحياء الشعبية المواطنين من خلال تغريدة على حسابها الرسمي منذ أيام قليلة بتاريخ 14 أغسطس 2022، والموافق 16 محرم 1444، لسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات وإنهاء الأوراق والمستندات المطلوبة وإرفاقها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقارات، ويمكن لأي مواطن من مستحقي التعويضات العقارية فى مدينة جدة الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة الرسمي.
- من القائمة الرئيسية اضغط على تبويب خدماتنا ثم الخدمات الإلكترونية.
- اختر الاستعلام طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية بمدينة جدة.
- قم بالضغط على أيقونة “دخول”.
- قم بإدخال رقم الهوية فى الخانة الخاصة.
- انقر على السهم المتواجد على اليسار لكى تظهر لك التعويضات الخاصة بك.
- الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة
هناك بعض من الأوراق المطلوبة التي يجب أن يتم تقديمها عند طلب الحصول على تعويضات الأحياء العشوائية بمدينة جدة 1444والتى يتم إرفاقها بشكل إلكتروني عبر موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وهى على النحو التالي:
- يتم تقديم صورة الوثيقة أو الصك.
- تقديم بيانات مالك العقار من خلال إرفاق صورة الهوية الوطنية على أن تكون بصيغة PDF.
- صورة من الوكالة الشرعية للوكيل.
- صورة الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل.
- صورة من فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالعقار.
- إرفاق صورة فوتوغرافية للعقار إن توافر ذلك.
- رقم آيبان الحساب البنكي مع إضافة الاسم رباعياً ورقم بطاقة الأحوال على أن يكون بصيغة PDF، وهذه كانت أفضل طريقة من أجل الاستعلام عن التعويضات بالرقم القومي.
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