نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقي أيام قليلة على إنتهاء أقوى عروض العثيم على الإطلاق بالمملكة السعودية أغتنموا الفرصة في المقال التالي
تعتبر العثيم من أفضل الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات فتعمل متاجر العثيم على مدار اليوم لتوفر أفضل المنتجات إلى عملائها سواء إن كانت منتجات غذائية أو منتجات تنظيف أو منتجات شخصية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالملكة العربية السعودية.
عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
توفر العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على دجاج مجمد دو المتوفر بسعر 179 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على زيت نور دوار الشمس المتوفر بسعر 37.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على أرز الشعلان مزة بسمتي المتوفر بسعر 29.50 ريال سعودي بالإضافة إلى سكر الأسرة ناعم المتوفر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على مختلف الفواكه التي من بينها تفاح رويال المتوفر بسعر 6.85 ريال سعودي بالإضافة إلى مانجو مصري نعومي المتوفر بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على ملفوف أبيض المتوفر بسعر 1.25 ريال سعودي.
المزيد من العروض الهائلة للعثيم بالسعودية
- بالإضافة إلى كيوي المتوفر بسعر 7.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على دجاج اليوم طازج المتوفر بسعر 18.95 ريال سعودي مع لحم حاشي بدون العظم المتوفر بسعر 44.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على لحم عجل بلدي بالعظم المتوفر بسعر 39.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على خلطة زبدة اماراتي المتوفرة بسعر 14.50 ريال سعودي بالإضافة إلى حبن داري قشقوان المتوفرة بسعر 46.75 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على جبن تشيزا لاند مع حبة البركة متوفر بسعر 21.95 ريال سعودي.
تخفيضات هائلة بالعثيم السعودية
- بالإضافة إلى حلاوة الجميل سادة المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على كعك أصابع بجوز الهند المتوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على حلاوة الجميل سادة المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- من المنتجات المتوفرة في العثيم بالمملكة العربية السعودية هي دونات فانسي المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على زود كرواسون جبن بيضاء المتوفرة بسعر 8.50 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية
يبدأ العرض في العثيم من يوم 17 أغسطس وينتهي في يوم 23 أغسطس لذلك يكون بإمكانكم الآن الحصول على فرصة شراء كافة المنتجات التي تحتاجون إليها بأقل سعر ومن أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:
- يشتمل العرض على كريمة تزيين ويمي فانيليا متوفرة بسعر 9.50 ريال سعودي بالإضافة إلى كريم كراميل الرياض المتوفر بسعر 23.25 ريال سعودي كما يحتوي على أنانس هالي شرائح المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على نشاء الذرة رياض فود المتوفرة بسعر 13.75 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى معمول هالي بالتمر المتوفر بسعر 10.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على أنانس هالي شرائح المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على كاكاو زدني بودرة المتوفر بسعر 10.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باقي أيام قليلة على إنتهاء أقوى عروض العثيم على الإطلاق بالمملكة السعودية أغتنموا الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.