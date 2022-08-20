باقي أيام قليلة على إنتهاء أقوى عروض العثيم على الإطلاق بالمملكة السعودية أغتنموا الفرصة

تعتبر العثيم من أفضل الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات فتعمل متاجر العثيم على مدار اليوم لتوفر أفضل المنتجات إلى عملائها سواء إن كانت منتجات غذائية أو منتجات تنظيف أو منتجات شخصية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

توفر العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على دجاج مجمد دو المتوفر بسعر 179 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على زيت نور دوار الشمس المتوفر بسعر 37.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على أرز الشعلان مزة بسمتي المتوفر بسعر 29.50 ريال سعودي بالإضافة إلى سكر الأسرة ناعم المتوفر بسعر 13.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على مختلف الفواكه التي من بينها تفاح رويال المتوفر بسعر 6.85 ريال سعودي بالإضافة إلى مانجو مصري نعومي المتوفر بسعر 5.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على ملفوف أبيض المتوفر بسعر 1.25 ريال سعودي.

المزيد من العروض الهائلة للعثيم بالسعودية

بالإضافة إلى كيوي المتوفر بسعر 7.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على دجاج اليوم طازج المتوفر بسعر 18.95 ريال سعودي مع لحم حاشي بدون العظم المتوفر بسعر 44.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على لحم عجل بلدي بالعظم المتوفر بسعر 39.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على خلطة زبدة اماراتي المتوفرة بسعر 14.50 ريال سعودي بالإضافة إلى حبن داري قشقوان المتوفرة بسعر 46.75 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على جبن تشيزا لاند مع حبة البركة متوفر بسعر 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات هائلة بالعثيم السعودية

بالإضافة إلى حلاوة الجميل سادة المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على كعك أصابع بجوز الهند المتوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على حلاوة الجميل سادة المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. من المنتجات المتوفرة في العثيم بالمملكة العربية السعودية هي دونات فانسي المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على زود كرواسون جبن بيضاء المتوفرة بسعر 8.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية

يبدأ العرض في العثيم من يوم 17 أغسطس وينتهي في يوم 23 أغسطس لذلك يكون بإمكانكم الآن الحصول على فرصة شراء كافة المنتجات التي تحتاجون إليها بأقل سعر ومن أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي: