نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1444- 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور أتاحته وزارة التعليم لكي يتمكن أولياء الأمور من التسجيل عبر النظام الالكتروني نور وجاءت هذه الخدمة للتقليل من خطر وقوع أصابات في النقل التعليمي وأيضا وفرت نقل تعليمي مريح وموثق بأشراف شركة تطوير التي تتبع معايير أمن وسلامة عالمية المستوى أمن أجل توفير المواصلات الأمنة للطلاب الذين يعانون من بعد المسافة عن المدارس هذا الأمر الذي جعل الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن إليه التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444 كما تقدم الشركة خدمات النقل المدرسي لأكثر من مليون طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1444

يعد التسجيل في النقل المدرسي من أهم الأمور التي يجب على أولياء الأمور التعرف على ألية التسجيل لأبنائهم وهي كالاتي:

الذهاب إلى موقع نظام نور الالكتروني عبر الرابط الخاص. تسجيل الدخول لنظام نور بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك. اضغط على تسجيل الدخول. النقر على خانة النقل المدرسي. اختار أيقونة طلب النقل المدرسي للعام الجديد. ثم النقر على طلب المدرج في خانة خيارات. الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام. اكتب البيانات المطلوبة منك في الخانة المخصصة لها في نموذج الخدمة. عليك التأكد من رقم الجوال الخاص بولي الأمر. سوف يتم إرسال كود التأكيد قم بإدراجه في المكان المخصص. النقر على أيقونة التسجيل من خلال سداد. النقر على أيقونة نعم لتأكيد رسالة التأكيد الخاصة دفع رسوم خدمة النقل المدرسي. يجب المحافظة على رقم فاتورة السداد. وبهذا تمت عملية التسجيل وسوف تظهر لك رسالة تأكيد الطلب قيد دراسه.

كم رسوم النقل المدرسي 1444

أعلنت شركة تطوير خدمات النقل التابعة لوزارة التعليم عن بدء عملية التسجيل والاشتراك في الخدمة للعام الدراسي كما أعلنت عن تفعل رسوم الاشتراك في النقل المدرسي وتقدر بنحو 200 ريال سعودي للعام الدراسي الكامل ويتم الدفع من خلال نظام نور الالكتروني للتسهيل على الطلاب كما دعت الشركة أولياء الأمور بسرعة التسجيل وتسديد الرسوم لأن الطلبات تجمع لمعايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة للفئات الأكثر احتياجا.

ملحوظة..

في حالة عدم قبول الطلب سيتم استرداد المبلغ عبر نظام سداد.

ما هي الفئات المعفاة من رسوم نقل المدرسي

يعفى أبناء الأسر الخاصة المستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي.

كذلك يعفى الطلاب سواء إناث أو ذكور أصحاب الإعاقة من ذوي الهمم.

كما يعفى الطالب أو الطالبة بمدرسة الدمج بالمملكة العربية السعودية.

في النهاية نصل إياكم لختام مقال رابط التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 والذي استعرضنا من خلاله كافة المعلومات حول التسجيل في نظام إلكتروني بالشكل المطلوب وقيمة رسوم الاشتراك في النقل المدرسي.