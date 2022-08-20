نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات 1444 وكيفية الحصول على المساعدات بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات، والتي تعد من أهم الأساسيات للحصول على المساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الشهير في المملكة العربية السعودية، التي تقوم بمساعدة الكثير من الأسر السعودية من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض، وتدعم للمواطنين في ظل غلاء الأسعار، كما تهتم هذه المؤسسة بتقديم الدعم والمساعدات للمطلقات بشكل خاص، وذلك بسبب الازمة التي تعيشها بعد الانفصال زوجها ولا سيما أن عائلها الوحيد، وفي نفس الوقت تقدم المؤسسة مساعدات سكنية للمواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط والضوابط.

شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات

للحصول علي الدعم والمساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال يجب أن تتوافر بعض من الشروط أهمها التالي:



يشترط علي المرأة المطلقة التي تحصل علي المساعدة ان تكون سعودية الجنسية.

يجب علي السيدة المطلقة دخلها الشهري لا يتعدي ثلاث الآلاف ريال سعودي.

يلزم علي المرأة المطلقة ان يكون محل سكانها وتواجدها في المملكة العربية السعودية.

السيدة المطلقة التي تحصل علي المساعدة يجب ان لا يكون لديها حساب بنكي يجعلها ان تشتري منزل.

في حالة قيام المرأة المطلقة بالحصول علي الدعم يلزم ان يكون قد مر علي الاقل عام من انفصالها علي زوجها.

من الشروط الاساسية الهامة ان المرأة المطلقة يجب ان لا تمتلك اي ممتلكات بأسمها لكي تحصل علي المساعدة، وإليك رابط جميع شروط دعم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

خطوات تقديم طلب المساعدة من الوليد بن طلال للمطلقات

يمكن للمرأة السعودية المطلقة التي تستوفي شروط مؤسسة الوليد بن طلال أن تتقدم للحصول على الدعم وفقاً إلي الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

القيام بالنقر علي حسابي.

نقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم والبريد الالكتروني وكلمة السر ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

الضغط علي ملئ طلب مساعدة جديد .

. يجب تحديد المساعدة التي تختارها السيدة المطلقة ان كانت طلب سيارة او منزل سكني.

يشترط كتابة جميع البيانات المطلوبة وبشكل صحيح.

بعدها نقوم بحفظ البيانات ثم التقديم علي الطلب بكل سهولة.

رقم الوليد بن طلال الواتس اب

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المحتاجين للمساعدة عن رقم الوليد بن طلال عبر موقع التواصل الاجتماعي الواتس اب لطلب المساعدة، دون الذهاب الي الموقع الالكتروني والتسجيل، حيث تم اتاحت هذا الرقم للتواصل 966577009972، كما يمكن المراسل علي الواتس اب او الاتصال من خلال هذا الرقم 0096611211 ليتم الحصول علي سيارة او وحدة سكنية.

وصلنا معكم لختام شرح شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات 1444.