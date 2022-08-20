نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة المخدرات 1444 الرابط وشروط التسجيل على الرتب العسكرية في المقال التالي
مكافحة المخدرات 1444، أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك على الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها وحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، وسوف نتناول في ذلك التقرير الشروط المطلوبة ورابط التقديم في تلك الوظائف العسكرية.
كيفية تقديم مكافحة المخدرات 1444 الرابط وشروط التسجيل على الرتب العسكرية ؟
فتحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية باب التقديم على الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-
- الدخول على منصة ابشر توظيف.
- يتم النقر على وظائف مكافحة المخدرات.
- يتم تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، والمؤهل الدراسي، والرتبة العسكرية المتقدم عليها.
- يجب الأخذ في الاعتبار مراعاة الدقة في تسجيل البيانات المطلوبة، حيث سيتم التأكد من صحة هذه البيانات أثناء إجراء عملية المراجعة بعد إعلان نتائج الترشح المبدئي للمقبولين، حيث سيتم تحديد موعد للمراجعة وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات المسجلة مع المستندات المؤيدة لذلك سيترتب عليه الاستبعاد من الترشح للوظيفة المتقدم عليها.
شروط التسجيل في مكافحة المخدرات رجال 1444:-
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الرتب العسكرية المعلنة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهذه الشروط هي :-
- يشترط الدرجة الجامعية “البكالوريوس” للتقديم في رتبة وكيل رقيب.
- يشترط أن يكون من المتقدم من حملة الدبلوم للتقديم في رتبة عريف.
- بالنسبة لرتبة جندي أول يشترط في المتقدم أن يكون من حملة الثانوية العامة بالإضافة إلى حصوله على دوره تدريبية معتمدة أو الحصول على دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية.
- رتبة جندي يشترط أن يكون المتقدم من حملة الثانوية العامة.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ.
- يستثني من شرط الجنسية المنشأ من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم الدولة في الخارج.
- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بأي إدانه في جرائم تمس الشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوج من غير سعودية.
- أن يتناسب طوله مع وزنه وفقاً لما تحدده اللائحة الطبية.
- أن يتناسب المؤهل العلمي مع الرتبة العسكرية المتقدم لها وفقاً لما ذكرناه سابقاً.
- فى حالة الحصول على المؤهل من الخارج، فيجب مصادقة المؤهل من وزارة التعليم.
- أخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022.
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