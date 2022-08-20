مكافحة المخدرات 1444، أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك على الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها وحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، وسوف نتناول في ذلك التقرير الشروط المطلوبة ورابط التقديم في تلك الوظائف العسكرية.

كيفية تقديم مكافحة المخدرات 1444 الرابط وشروط التسجيل على الرتب العسكرية ؟

فتحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية باب التقديم على الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على منصة ابشر توظيف.

يتم النقر على وظائف مكافحة المخدرات.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، والمؤهل الدراسي، والرتبة العسكرية المتقدم عليها.

يجب الأخذ في الاعتبار مراعاة الدقة في تسجيل البيانات المطلوبة، حيث سيتم التأكد من صحة هذه البيانات أثناء إجراء عملية المراجعة بعد إعلان نتائج الترشح المبدئي للمقبولين، حيث سيتم تحديد موعد للمراجعة وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات المسجلة مع المستندات المؤيدة لذلك سيترتب عليه الاستبعاد من الترشح للوظيفة المتقدم عليها.

شروط التسجيل في مكافحة المخدرات رجال 1444:-

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الرتب العسكرية المعلنة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهذه الشروط هي :-