تمويل حتى 200 ألف ريال من التيسير للتمويل، حيث تعتبر من كبرى الشركات بمجال التمويل في المملكة حيث أنها توفر حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء ولتجاوز توقعات العملاء، فيمكن الاعتماد على تجربة تقنية مميزة وخدمة شخصية ودعم باستمرار، لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقلال المالي مع إمكانية الوصول السريع لحسابك الشخصي على الموقع الإلكتروني.

التيسير للتمويل الشخصي

يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة التيسير بعدد من المزايا على النحو الآتي:

كل التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل نقدي يبلغ 200 ألف ريال.

مدة عقد مرنة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

فترات سداد مرنة تبدأ من 12 شهر حتى 60 شهر.

الحصول على إيداع سريع لمبلغ التمويل خلال 24 شهرًا.

لا يتطلب وجود كفيل.

يتم تحويل مبلغ التمويل دون تحويل الراتب لمصرف محدد.

توفر الشركة هامش ربح تنافسي للغاية.

توفر الشركة ميزة التسوية المبكرة للتمويل .

التمويل متوفر للسعوديين والمقيمين .

شروط تمويل التيسير 200 ألف ريال

يتم الحصول على تمويل التيسير بقيمة 200 ألف ريال بالشروط والمعايير الآتية:

الحد الأدنى للراتب 3800 ريال للسعوديين والمقيمين 7000 ريال.

لا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، وعن ستة أشهر للعاملين بالقطاع الخاص للسعودين وعام للمقيمين.

لا يقل عمر المتقدم وقت الحصول على التمويل عن 19 عام.

لابد من تقديم طلب التمويل عبر منصة التيسير الإلكترونية.

طلب تمويل التيسير الإلكتروني

زيارة رابط منصة التيسير الإلكترونية.

قراءة شروط التمويل جيدًا .

النقر على قدم طلبك الآن.

ملء نموذج الطلب بدقة وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم النقر على تأكيد الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

خطاب تعريف بالراتب مصدقًا من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

الهوية الوطنية سارية الصلاحية أو إقامة سارية الصلاحية.

التأمينات الاجتماعية.

العنوان الوطني.

كشف حساب بنكي لمدة ثلاث أشهر.

بإمكانك الاتصال على خدمة العملاء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة للاستفسار عن التمويلات المتاحة لك.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل حتى 200 ألف ريال من التيسير للتمويل واستعرضنا شروط ومزايا التمويل وإمكانية الحصول عليه للمقيمين والسعودين وشروط ذلك بدون أوراق كثيرة.