شروط التقديم الالكتروني وظائف مكافحة المخدرات 1444 وطريقة التسجيل فى وظائف مكافحة المخدرات 2022 وموعد التقديم على وظائف إدارة مكافحة المخدرات فى السعودية حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن وظائف متاحة على رتبة وكيل رقيب ورتبة عريف وجندي وكذلك جندي اول ويجب على الراغبين فى التسجيل فى وظائف مكافحة المخدرات معرفة شروط التقديم الالكتروني وشروط القبول فى وظائف مكافحة المخدرات 1444.

شروط التقديم الالكتروني وظائف مكافحة المخدرات 1444

يجب أولا ان يكون المتقدم من أصل ومنشأ سعودي ويحمل لجنسية السعودية.

كذلك يتم استثناء من كان يعمل والده فى خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.

ايضا شرط الطول فى وظائف مكافحة المخدرات لا يقل عن 176 سم ويجب ان يتوافق الطول مع الوزن وفق لائحة القبول فى وزارة الداخلية.

ثم يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما اعلي وفى حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يجب ان تكون مصدق عليها من قبل وزارة العليم السعودية.

كذلك شرط عمر القبول فى وظائف مكافحة المخدرات لا يزيد عن ثلاثون عاماً ولا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

ايضا يجب ان لا يكون المتقدم قد التحق بأحد وظائف القطاع العسكري سابقاً او سبق طرده من احد تلك الوظائف العسكرية.

كذلك يشترط حسن سير وسلوك المتقدم ولم يصدر ضدة حكم شرعي او حكم قضائي فى أي قضية.

ثم يجب ان لا يكون المتقدم متزوج من اجنبية.

ايضا يجب ان يكون لائق طبياً وبدنياً ولا يعاني من أي امراض مزمنة.

وبعد ذلك يجب ان يجتاز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية بنجاح.

طريقة التسجيل فى وظائف مكافحة المخدرات 2022

تولا يجب الدخول على رابط ابشر وظائف مكافحة المخدرات.

ثم الدخول على خيار الوظائف المتاحة.

وبعد ذلك تحديد الوظيفة التي ترغب التقديم عليها وهى وظيفة مكافحة المخدرات.

ثم الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

وبعد ذلك الضغط على خيار تقديم طلب وظائف مكافحة المخدرات 1444.

موعد تقديم وظائف مكافحة المخدرات 2022

وفق ما تم الإعلان عنه بخصوص موعد التسجيل فى وظائف مكافحة المخدرات والذى تقرر ان يكون بداية التقديم من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 ميلاديا الموافق هجريا 22 محرم 1444 وكذلك موعد انتهاء التقديم سيكون يوم 25 من أغسطس 2022 على وظائف مكافحة المخدرات 1444.