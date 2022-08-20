نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استبدال نقاط قطاف سوا STC برصيد ومكافآت في المقال التالي
كيفية استبدال نقاط قطاف تتم عبر مجموعة من الخطوات اليسيرة التي بينتها شركة الاتصالات السعودية، إذ إن برنامج قطاف من البرامج المجانية الذي يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات لكل عملاء الشركة، لهذا سوف نبين لكم اليوم طريق استبدال نقاط البرنامج، وشروط ذلك التي تحكم تلك الخدمة والمنصوص عليها من الشركة.
كيفية استبدال نقاط قطاف
سوف نبين لكم في هذه الفقرة من خلال موقعنا ثقفني كيفية استبدال نقاط قطاف بعد أن يتمكن العميل من تجميع كم نقاط معين:
- ادخل على تطبيق mystc KSA.
- سجل دخول على التطبيق من خلال كتابة اسم الدخول وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك، ثم اضغط فوق تسجيل الدخول.
- من قائمة التطبيق الرئيسية، انقر فوق اختر حساب، ثم اضغط فوق أيقونة قطاف كي تتعرف على رصيدك من النقاط والتي سوف تتمكن من استبدالها.
- اختر المكافأة التي تريد استبدال النقاط بها، وانقر فوق كلمة تأكيد.
- سوف تظهر أمامك عبارة مفادها جاري استبدال النقاط بمكافآت.
- سوف تصلك على هاتفك رسالة تأكيد، فقط انتظر كي تحول لك المكافأة خلال يومين بحد أقصى، وسوف تصلك رسالة قصيرة أخرى إشعار بذلك.
شروط استبدال نقاط قطاف
يجدر الذكر أن هناك مجموعة من الشروط التي من اللازم التأكد من توفرها قبل إتباع خطوات استبدال نقاط قطاف، وهذه الشروط هي:
- يوجد حد لهذه النقاط التي من الممكن تحويلها لمكافآت، فمن اللازم ألا تتجاوز تلك النقاط 300 نقطة في الشهر، فلا يمكن للعميل أن يحصل على ما يتجاوز ذلك.
- في حالة كان العميل قد استبدل النقاط من قبل، وكان قد استبدله مقابل رصيد، فعليه أن يستهلك هذا الرصيد حتى يتمكن من تجميع نقاط جديدة بحيث تضاف إلى حسابه.
- النقاط التي يقوم العميل بتجميعها تتمتع بفترة صلاحية وهي لا تتجاوز الشهر الواحد، وإذا مرت تلك الفترة فلن يتمكن من استبدالها.
- لا يحدث استبدال لنقَاط قطاف بصورة فورية وذلك يعني عدم إضافة الرصيد الذي تم استبداله مقابل النقاط إلى حساب العميل الخاص على الفور، ولكن من اللازم الانتظار بحد أقصى يومين.
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