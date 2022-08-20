كيفية استبدال نقاط قطاف سوا STC برصيد ومكافآت

كيفية استبدال نقاط قطاف تتم عبر مجموعة من الخطوات اليسيرة التي بينتها شركة الاتصالات السعودية، إذ إن برنامج قطاف من البرامج المجانية الذي يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات لكل عملاء الشركة، لهذا سوف نبين لكم اليوم طريق استبدال نقاط البرنامج، وشروط ذلك التي تحكم تلك الخدمة والمنصوص عليها من الشركة.

كيفية استبدال نقاط قطاف

سوف نبين لكم في هذه الفقرة من خلال موقعنا ثقفني كيفية استبدال نقاط قطاف بعد أن يتمكن العميل من تجميع كم نقاط معين:

ادخل على تطبيق mystc KSA.

سجل دخول على التطبيق من خلال كتابة اسم الدخول وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك، ثم اضغط فوق تسجيل الدخول.

من قائمة التطبيق الرئيسية، انقر فوق اختر حساب، ثم اضغط فوق أيقونة قطاف كي تتعرف على رصيدك من النقاط والتي سوف تتمكن من استبدالها.

اختر المكافأة التي تريد استبدال النقاط بها، وانقر فوق كلمة تأكيد.

سوف تظهر أمامك عبارة مفادها جاري استبدال النقاط بمكافآت.

سوف تصلك على هاتفك رسالة تأكيد، فقط انتظر كي تحول لك المكافأة خلال يومين بحد أقصى، وسوف تصلك رسالة قصيرة أخرى إشعار بذلك.

شروط استبدال نقاط قطاف

يجدر الذكر أن هناك مجموعة من الشروط التي من اللازم التأكد من توفرها قبل إتباع خطوات استبدال نقاط قطاف، وهذه الشروط هي: