طريقة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1444؛ تلك المساعدة المادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية بهدف المساعدة في تحسين ظروف المعيشة لمن لديه دخل محدود وذلك لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وغيرهم ممن لديهم عمل بسيط أو دخل شهري ضئيل يمنعه من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد تلك المساعدة وفقاً لضوابط كل برنامج، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المقطوعة وغيرها من المعلومات التي تخص المساعدة المقطوعة.

طريقة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1444

نوضح لكم في الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة من خلال اتباع ما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية. تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك ببرنامج الضمان الاجتماعي. ومن القائمة الرئيسية يتم اختيار الخَدمات الإلكترونية. واختيار الاستعلام عن المقطوعة. وإدخال رَقَم الطلب الخاص بك، ورمز التحقق المرئي بالصورة الظاهرة أمامك. والنقر غلى عرض. وبذلك تظهر صفحة جديدة بها كافة البيانات الخاصة برقم الطلب الذي تم إدخاله، وكذلك موعد استحقاق الدعم.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

أعلنت الموارد البشرية السُّعُودية أنه يمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك عبر اختيار برنامج الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك، ومن الجدير بالذكر أن الموارد البشرية أشارت لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المساعدة المقطوعة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ويمكن الاستعلام عن المساعدة برقم الهُوِيَّة أو السجل المدني من خلال اتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك ببوابة الضمان الاجتماعي. يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم السجل وفقاً لما يريد المستحِقّ. وإدخال رمز التحقق المرئي بالصورة الموجودة. واختيار عرض، وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة برقم الهُوِيَّة، أو رَقَم السجل المدخل.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

حددت الموارد البشرية السُّعُودية عدة شروط اللازمة ليتم استحقاق المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السُّعُودية التي تتمثل في:

يجب أن يكون المستحِقّ سعودي الجنسية، ومقيماً بالمملكة إقامة دائمة. ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 35 عام. لا يكون الفرد مسجل بأحد برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل. ألا يكون مشاركاً بأحد المجالات التجارية أو الاستثمارية بالمملكة. ولا يتجاوز الدخل الشهري للفرد العائل 8650 ريال سعودي، وللفرد الغير متزوج عن 3 آلاف ريال سعودي لا يكون لديه أي منشأة أو مزرعة خاصة يحصل منها على دخل شهري. وكذلك لا يمتلك سجل تجاري وفقاً لوزارة العمل بالمملكة.

الرَّقَم المجاني الموحد للموارد البشرية

يمكن التواصل مع الموارد البشرية بأكثر من طريقة من بينهم:

الاتصال بالرقم المجاني 920020301.

أو عن طريق رقم صندوق البريد 12484.

كما يمكن التواصل عن طريق

أو الاتصال بالرقم الموحد لوزارة التنمية الاجتماعية 19911.

أو عن طريق الرمز البريدي 11157.

إلى هنا نكون وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب كما وضحنا لكم هل تم إعادة المقطوعة أم لا كما وضحنا لكم شروط المساعدة المقطوعة.