نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة السعودية 1444 وأسباب رفض طلب تأشيرة الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة السعودية، يمكنك القيام به حاليا من خلال منصة التأشيرات السعودية الرسمية، من أجل عمل استعلام عن الطلبات والتأشيرات – المنصة الوطنية الموحدة visa.mofa.gov.sa، أو الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الداخلية، سواء عن طريق استعلام عن تأشيرة برقم الهوية، أو استعلام عن تأشيرة برقم الجواز، وهي خدمة إلكترونية مجانية، مثل عدد من الخدمات الأخرى، على سبيل المثال الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، أو البحث عن طلب مقدم، حيث يمكنك التواصل مع مكتب وزارة الخارجية أيضًا، من خلال رقم 0114067777، وذلك في محاولة للإجابة عن سؤال “كيف أجد رقم طلب الزيارة؟”، وجدير بالذكر أن إجراء وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة، أو وزارة الخارجية طلب زيارة، قد تم استبداله بالمنصة الجديدة للتأشيرات، بدلا من منصة إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

يمكنك الآن كأحد المستفيدين، من خدمات وزارة الخارجية السعودية، أن تقوم بعمل استعلام عن طلب زيارة 1444، وذلك برقم الجواز الخاص بك، على أن يكون جواز سفرك ساري وليس منتهي الصلاحية. ويمكن إتمام الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بالخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى رابط منصة التأشيرات الجديدة مباشرة. وبعدها انقر على أيقونة استعلام تأشيرة برقم الجواز. وعقب ذلك املأ كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك. ويليها إدخال رمز التحقق كما هو أمامك. وبعد ذلك انقر على كلمة استعلام. وسوف تجد كافة التفاصيل متاحة أمامك.

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

في حال حصولك على رقم الطلب الخاص بك، ولكنك ترغب في إجراء استعلام عن تأشيرة برقم الطلب نفسه، أو ترغب في عمل استعلام صدور تأشيرة من القنصلية السعودية، يمكنك إجراء ذلك بخطوات بسيطة للغاية، عن طريق منصة التأشيرات الجديدة بدل منصة ناجز. وذلك بالطريقة التالية:

اذهب إلى رابط منصة التأشيرات السعودية. وعقب ذلك انقر على طلب مدخل. يليها قيامك بإدخال رقم الطلب. وبعدها تسجيل رقم الجواز. وعقب ذلك نسخ الرمز المرئي كما يظهر على الشاشة. وبعدها انقر على كلمة استعلام. وسوف تجد كافة البيانات متاحة أمامك.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

طريقة أخرى متاحة لك، لعمل استعلام عن طلب زيارة عائلية، أو تأشيرة من خلال موقع التأشيرات الرسمي visa.mofa.gov.sa، فقط بخطوات متتابعة كما يلي:

اذهب إلى منصة التأشيرات أولا. وبعدها اختر نوع الاستفسار وهو طلب دعوة. يليه إدخال رقم الطلب الخاص بك. وعقب ذلك أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة. وبعد ذلك أدخل رمز التحقق. وأخيرًا انقر على كلمة بحث وسوف يتم إظهار البيانات المطلوبة.

حالات مسموح لها تقديم طلب زيارة عائلية

يجب أن تعلم بأن تقديم طلب الزيارة العائلية 1444، مسموح لفئات وأشخاص محددة، ولن يسمح لأية حالات أخرى أن تتقدم بهذا الطلب، وإلا يتم رفضه قطعيًا. والحالات المسموح لها تقديم طلب زيارة عائلية للسعودية 1444. هي:

الزوج أو الزوجة.

وفي حالة الأطفال.

وأيضًا الآباء.

وكذلك أشقاء الزوج.

بالإضافة إلى الأجداد.

إلى جانب الشقيقة وأسرتها من زوج وأبناء.

والشقيق وأشرته من زوجة وأبناء.

حالات استعلام عن طلب زيارة

لم يتم تقديم الطلب إلى غرفة التجارة: تلك الرسالة في حال ظهورها تعني، أن طلب الزيارة لم يتم التصديق عليه حتى وقت إرسالها، وذلك من طرف الكفيل في الغرفة التجارية، وعند إتمام تلك الخطوة، سوف يتم إرسال طلبك إلى وزارة الخارجية السعودية. تم تقديم طلبك: تلك الرسالة تعني أن طلبك قد وصل إلى الغرفة التجارية، وسوف يتم إظهار اسم الغرفة التابع لها التأشيرة. الموافقة على تأشيرة الزيارة: تلك الرسالة في حال ظهورها، يجب عليك طباعة المستند، وبعدها التواصل مع أحد مكاتب خدمة التأشيرات، وذلك بهدف تقديم تلك المستندات. ويلي ذلك إدخال تقديم الطلب إلكتروني، وذلك يعني الموافقة على طلبك الذي كنت قد تقدمت به من قبل. تم رفض تأشيرة الزيارة: تلك الرسالة عند ظهورها تعني أنه قد تم رفض طلبك.

أسباب رفض طلب تأشيرة الزيارة

في حال كانت صلاحية الإقامة غير سارية، حيث يشترط أن تكون الصلاحية، ممتدة لثلاثة أشهر قادمة أثناء تقديم الطلب.

وأيضًا في حال تعبئة بيانات الطلب بصور خاطئة، أثناء التسجيل.

وفي حال تحويل طلبك إلى غرفة تجارية خاطئة كذلك، مما يعني أن عنوان الغرفة مختلف عن هذا المسجل في بيانات التأشيرة.

وكذلك في حال موسم الحج، يتم رفض طلبات التأشيرة والزيارة، ولكن ذلك قبل شهر رمضان المبارك، حتى لا يتسبب الأمر في تزاحم شديد فيما بعد. حيث ترتفع معدلات الطلبات خلال هذا الموسم.

كيف تتأكد من صحة التأشيرة؟

قم بالدخول أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية. وعقب ذلك اختر النقر على قائمة المقيمون. ويليها اختيار الخدمات الإلكترونية. وبعدها انقر على خدمات التأشيرات من نفس القائمة. وأخيرًا سجل البيانات المطلوبة مثل؛ رقم الإقامة ورقم هوية صاحب العمل. وعقب ذلك أدخل رقم التأشيرة. وبعدها أدخل رقم الجواز. وعقب ذلك ضع الرمز المرئي كما هو. واضغط عرض معلومات التأشيرة.

كم يوم تستغرق الموافقة على طلب الزيارة؟

إذا ما كنت قد تقدمت بطلب، من أجل عمل زيارة عائلية، لأحد الأفراد المسموح لك استقبالهم، عادة ما تتراوح فترة مراجعة الطلب 3 أيام، ولكن نقص المستندات، أو أي من أسباب رفض الطلب، قد تتسبب في استغراق الطلب لمزيد من الوقت، حتى يتم البت فيه.

كيف أعرف إذا تمت الموافقة على طلب الزيارة؟