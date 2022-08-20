نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب 1444 شروط صرف تعويضات أمانة جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت أمانة جدة خدمة الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب إلكترونيا عبر موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة جدة، حيث فتحت الهيئة العامة أبوابها لاستقبال طلبات التعويض عن إزالة المناطق العشوائية بجدة، وطالبت المتضررين بسرعة تقديم المستندات المطلوبة لصرف التعويضات، ومراجعة الشروط، وقد استهدفت الحكومة من تلك الإجراءات تنظيم الأحياء ورفع مستوى الخدمات، عن طريق إزالة الأحياء العشوائية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية، وتنظيم المنطقة عن طريق تطبيق سياسات البناء الجديدة.

الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب

أعلنت أمانة جدة عن صرف تعويضات إزالة الأحياء العشوائية على مراحل، وأشارت إلى إمكانية الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب، أو بواسطة رقم الهوية الوطنية للمتضرر، بالطريقة الآتية:

ينتقل المستخدم إلى رابط الاستعلام عن التعويضات. يضغط على خدمات الأراضي والمخططات. يختار الاستعلام عن تعويض نزع الملكية. تسجيل الدخول إلى أمانة جدة عن طريق نفاذ. يبدأ في تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالموقع والمساحة. يرفق المستندات المطلوبة لصرف التعويضات. يكتب رقم الطلب ثم يضغط على استعلام.

المستندات المطلوبة لصرف تعويضات جدة

لكي يتمكن المتضرر من الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب، ومن ثم صرف تلك التعويضات في المواعيد المقررة، كان لزامًا عليه توفير الشروط المتمثلة في المستندات التالية:

صورة من صك ملكية العقار.

صورة من الهوية الوطنية لمالك العَقَار.

فاتورة الكهرباء والماء.

صورة الوكالة الشرعية للوكيل وبطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

صورة للمبني فوتوغرافية أو جوية إن أمكن.

رقم توثيق إخلاء المبنى.

مخالصة من شركات الكهرباء والماء وصندوق التنمية العقارية وبنك التنمية إلى غيره من المستندات لصرف التعويضات كما هو بالشكل.

قيمة تعويضات جدة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن نية الحكومة لصرف تعويضات إزالة الأحياء العشوائية في جدة على مراحل، حيث إن ذلك يستدعي المرور بمراحل، تبدأ في حصر العقارات أولًا، ثم تقييمها، ثم استكمال الإجراءات القانونية، ومراجعة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد بلغت قيمة التعويضات مليار ريال سعودي، وذلك بهدف توفير المرافق الأساسية، وإزالة المباني ألأيله للسقوط، والنهوض بتلك المناطق والأحياء العشوائية، وتطويرها، والنهوض بها حضاريًا.

رابط الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب

الآن وبعد الانتهاء من تقديم طلب تعويضات إزالة المناطق العشوائية في جدة، والحصول على رقم الطلب، عن طريق خدمة الإشعارات على رقم الجوال، تستطيع الاستعلام عن التعويضات عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية أمانة جدة www.jeddah.gov.sa، بالخطوات التي أوضحناها فيما سبق، في نفس السياق أكدت الهيئة العامة للعقار أنه جاري تجهيز عدد كبير من أوامر الصرف، لتعويض المتضررين عن قرار الإزالة.

أشارت الهيئة العامة للعقار أنه تم تخصيص العديد من قنوات الاتصال والتواصل مع المواطنين فيما يخص الاستعلام عن الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات، وغيرها من الاستفسارات، حيث يمكن الاتصال على رقم مركز الاتصال، أو على رسائل البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل عبر الحساب الرسمي على منصة تويتر.