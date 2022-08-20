نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر 1444 وأسباب إيقاف خدمات المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما صرحت الجوازات إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر، في تصريح هام داخل المملكة العربية السعودية، فمن المعروف أن إيقاف الخدمات هو إجراء يخص القضاء وإداري يصدر بقرار قضائي، بحق من عليه استحقاق ناحية لمواطن آخر أو جهة معين، وتشمل الخدمات الموقفة إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية وكذلك جواز السفر ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات وغيرها من الأوراق الرسمية داخل المملكة، وسنتعرف من خلال هذا المقال هل إيقاف الخدمات يمنع السفر وإذا ما كان يشمل السفر أو لا كما صرحت إدارة الجوازات العامة في السعودية.

ماذا يعني إجراء إيقاف الخدمات

معنى إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري يصدر بقرار من القضاء ، ضد من عليه التزام لمواطن آخر أو جهة معينة، ويحدث هذا الإجراء لإلزامه لدفع ما عليه من التزامات أمام القضاء. وتضم الخدمات الموقفة إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، كذلك جواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات، ولا يشمل الإيقاف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل، والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية، وتجديد الهوية الوطنية. وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات باستخدام رقم الهوية وبشكل إلكتروني.

الجوازات إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر

وقد أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في ردها على تعليق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إيقاف الخدمات للمواطنين لا يحول بينهم وبين من السفر، ولكن بشرط أن لا يكون هناك بند منع من السفر عليه ضمن أمر الإيقاف، وقد أكدت الجوازات ذلك التصريح عبر حسابها الرسمي على تويتر في الرد على سؤال من مواطن عن هذا الشأن بالتحديد.

والجدير بالذكر أن أمر إيقاف الخدمات يحتوي على عدد من الخدمات التي تقدم للمواطن في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

إيقاف تجديد الهوية الوطنية عن طريق الأحوال المدنية.

إيقاف إصدار جوازات السفر

إيقاف تجديد رخصة السيارة من إدارة المرور

إيقاف استخراج رخصة سير المركبات

إيقاف الإقامة للوافد وكذلك للمقيم

أسباب أمر إيقاف الخدمات

يصدر أمر إيقاف الخدمات يتم في حالة عدم دفع المديونيات المستحقة على المواطن للدولة أو للأشخاص أو للمؤسسات، كما يؤدي إيقاف الخدمات إلى عدم ترقية الموظف في عمله، أو حصوله على دورات تدريبية في نطاق عمله، وقد سعت وزارة العدل السعودية ووزارة الداخلية على تنفيذ إيقاف الخدمات على المواطنين الملتزمين بشكل مادي تجاه جهة ما ولم يوفوا بديونهم.