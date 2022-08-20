نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدراسة في السعودية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة الدراسة في السعودية للعام الدراسي 1444 .. صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان سابق عن الموعد الرسمي الخاص بالعودة للطلاب إلى المدارس وبدء الدراسة للعام الجديد 2022 – 2023 وذلك من أجل تسهيل والإجابة على الاستفسارات والأسئلة الخاصة بكل أولياء الأمور فبداية الدراسة يعتبر تاريخ مقدس لدى الكثير من الأسر وربات البيوت كما هو مقدس لدى العديد من الأطفال والطالبات لذلك سنقوم بنشر المواعيد المحددة من قبل الوزراة الخاصة بالفصول الدراسية بعد تقسيمها إلى 3 فصول كاملة .

موعد عودة الدراسة في السعودية للعام الدراسي 1444

ووفق ما قالت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال بيانها بشأن المواعيد المحددة والتي تخص كل فصل دراسي .

وأنه محدد لكل منهما إجازة بجانب الإجازات الرسمية والأسبوعية المطولة وغيرها بالتواريخ الدقيقة.

فقد وضحت ذلك وفق جدول العام كاملًا عبر موقعها الإلكتروني .

وكذلك على الصفحات الرسمية الإلكترونية والخاصة بتلك الوزارة على المواقع التي تخص التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك .

فإحازة الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول ( المطولة) تبدأ في 11 ربيع الأول 1443 .

وتنتهي 12 ربيع الأول 1443 هـ وتوافق يوم الأحد.

والإجازة الأشهر في تاريخ المملكة هي اليوم الوطني السعودي والتي تبدأ في تاريخ 15 من شهر صفر 1443 .

حتى يوم 1 رحب 1443 موافقة ليوم الأربعاء.

في حين أن الأجازة الخاصة بالفصل الدراسي الكامل الأول تكون بتاريخ 29 ربيع الأول .

على أن تنتهي رسميًا في 2 ربيع الثاني 1443 هـ ويكون موعدها الخميس .

وموعد العودة الخاص ببدء الفصل الدراسي الثاني أو انتهاء الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول فتكون الخميس 3 جماد آخر 1443 هـ و تنتهي 13 جماد الآخر.

والأجازة المطولة الأخرى والأسبوعية والتي تبدأ في يوم الأحد الموافق 15 جماد الأول 1443 هـ وتنتهي كذلك في تاريخ 15 جماد لنفس العام .

أما عن الإجازة الرسمية للفصل الدراسي الثاني فهي تبدأ يوم الخميس الموافق 7 شعبان وتنتهي رسميًا في تاريخ 17 شعبان 1443 هجريًا .

والإجازة المطولة الخاصة بنهاية الأسبوع تبدأ في يوم الأربعاء الذي يقطع تاريخ 1 رجب والعودة منها يكون يوم 5 رجب 1443 هـ .

بينما فيما يخص الإجازة الرسمية والخاصة بعيد الفطر المبارك فتهل في يوم الإثنين الموافق 24 رمضان 1443 .

و هي تنتهي رسميًا 7 شوال 1443 ه‍.