موعد اليوم الوطني السعودي 92.. ومتس تبدأ جازة اليوم الوطني السعودي

موعد اليوم الوطني السعودي يقوم الشعب السعودي كل عام بالاحتفال باليوم الوطني، والعيد الوطني يعتبر من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها جميع فئات الشعب السعودي، كما أنه نفس اليوم الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز بعد معارك استمرت لسنين، ليتم بعدها توحيد المملكة لتكون تحت قيادته، كما تم تغيير اسم بلاد الحجاز لتكون بالاسم الحالي وهو المملكة العربية السعودية، ويذكر التوحيد مرة بالنزال ومرة أخرى بالتفاوض وإجراء العهود حتى حدث توحدت البلاد.

موعد اليوم الوطني السعودي

تأتي ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي يوم 23 من شهر سبتمبر من كل سنة، كما يأتي في هذا العام الذكرى رقم ٩٢ بموجب قانون العمل المفروض داخل المملكة فإنها توفر إجازات رسمية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم للقطاع العام والخاص، و كان من المقرر أن يتصادف يوم 23 من شهر سبتمبر يوم الجمعة فيتم استبدال الإجازة يوم الأربعاء والخميس من نفس الاسبوع، بالإضافة الى يومي نهاية الأسبوع السبت والأحد إلى يومي الأربعاء والخميس، لتكون الإجازة الرسمية هي اربعة أيام وتكون العودة للعمل بداية من يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر.

مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

في هذا اليوم تعطل كافة الأعمال في جميع القطاعات بالمملكة، كما يوفر لهم إجازة مدفوعة الأجر لكي ينضم الشعب السعودي لاحتفالات هذا اليوم المميز، وتقام الكثير من مظاهر الاحتفالات، من ابرزها تزيين مباني المؤسسات الحكومية والمنازل والمباني العملاقة بعلم المملكة العربية السعودية، كما توفر هيئة الترفيه الكثير من الاحتفالات للشعب، مع إطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة للتعبير عن الاحتفال بذلك اليوم، بالإضافة الى أن المحلات والمتاجر والمولات تقدم عروض وخصومات هائلة ومميزة في هذا اليوم كنوع من المشاركة في الاحتفالات، وتدوم الاحتفالات طوال ايام الإجازة بشكل رائع ومميز، كما يقام الاحتفالات الرسمية التي يشارك فيها قيادات الدولة.