نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول مسموح استقدام عاملات للسعودية منها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دول مسموح استقدام عاملات للسعودية منها 1444 .. الكثير من الأسر السعودية وكذلك ربات البيوت في المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث بشكل دائم عن الشروط والأسعار والتفاصيل والضوابط الخاصة باستقدام عاملات في المنزل أو خادمات أو عمالة منزلية بالمسمى الصحيح إلى المملكة العربية السعودية وما هي الدول المسموح استقدام منها فيقدم الكثير من المكاتب خدمة الاستقدام من الدول المسموح بها حسب التعديلات الأخيرة التي قد قامت بها المملكة في قانون العمل ونظام المعمول به من قبل وزارة العمل السعودية للجنسين الرجال والنساء كمهن السائق الخاص والعمالة المنزلية والخادمة والعامل المنزلي والسفرجي والممرض وغيرها من المهن التي تحتاج إلى الاستقدام لمساعدة السعوديين ولذلك نوضح لكم في المقال خلال السطور القادمة كافة الدول التي سمح بها القانون السعودي لاستقدام العمالة منها .

دول مسموح استقدام عاملات للسعودية

إذا كنت تتسائل عن أسماء الدولة التي مكنت حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين في المملكة العربية السعودية .

أن تستدعي منها عمال يساعدونهم وكذلك عمالة منزلية لخدمتهم في منازلهم وكذلك تقديم الخدمات لهم فإليك المدة وفق قانون العمل.

التي تقيد مدة الاستقدام وهي طبقًا لآخر تعديلات بقانون العمل أو نظام العمل في السعودية فهي 120 يوم تقريبًا بجانب .

في حالة تأخر الشركة لفترة 120 يوم فيتم تمديد العقد تلقائيًا 30 يوم إضافي .

الجزائر.

جمهورية السودان.

اليمن.

جمهورية باكستان.

بنجلاديش.

تشيلي.

جمهورية سريلانكا.

دولة كينيا.

جمهورية فيتنام.

دولة أذربيجان.

جمهورية الفلبين.

جمهورية الهند.

أندونيسيا.

أوغندا.

جمهورية المغرب.

أثيوبيا.

الدنمارك.

تنزانيا.

تونس.

جمهورية مصر العربية.

موريتانيا

أسعار الاستقدام الخاصة بالعمالة المنزلية للسعودية

وبالنسبة للسعر الذي ممكن أن يدفعه الفرد أو المواطن أو رجل الأعمال في المملكة العربية السعودية من أجل استقدام .

عامل منزلي أو سفرجي أو حتى سائق فقد وضحتها الحكومة وفق التعديلات الجديدة أنها تبلغ 17 ألف ريال بحد أدنى .

وكذلك يمكن أن تصل إلى 23 ألف ريال سعودي ولم يتم تثبيت السعر بحسب الشركة التي ستقوم بإنهاء إجراءات الاستقدام.

فتختلف كل شركة عن الأخرى بحسب قيمة الأرباح التي ستحصل عليها من المواطن طالب الاستقدام

وفي وقت سابق قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء استقدام العمالة المنزلية.

وذلك من دولة إندونيسيا إلى المملكة والتي اشتهرت بالعمالة المنزلية والسيدات الماهرات.