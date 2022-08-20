موعد صرف راتب الدعم السكني وشروطة والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

يتم البحث من الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة عن موعد صرف الدعم السكني عن هذا الشهر، وهذا الدعم مخصص لكل من يحتاج الى سكن مناسب له ولأسرته، و قد منحته وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وفق شروط تم تحديدها من قبل الوزارة ولابد من توافرها لجميع المستحقين له، والان يمكنكم متابعتنا للتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

شروط الدعم السكني

تم تحديد بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحصول على الدعم السكني والتسجيل فيه بنجاح، ومن أهم الشروط ما يلي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من أصل سعودي.

ويشترط أيضًا إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون ليس له مسكن مناسب للمعيشة.

من أهم الشروط عدم امتلاك المواطن أي عقار خاص به خلال آخر خمس أعوام.

كما تم تحديد عمر المتقدم الا يزيد عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المطلقة والارملة ولكن بشرط أن يكون قد تم الطلاق أو وفاة الزوج فيما لا يقل عن عامين.

لابد التأكد من م وجود أي فرد في العائلة قد حصل على هذا الدعم من قبل.

وآخر الشروط وأهمها أن تستمر هذه الشروط مستمرة منذ بداية التسجيل وحتى الموافقة على الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

هناك بعض الأوراق المطلوبة حتى يتم استكمال تقدم طلب الحصول على الدعم السكني وهي كالآتي:

تقديم شهادة توضح مفردات الراتب بشكل رسمي الخاص بالمواطن.

تقديم سجل عائلي للمواطن.

اذا كان المتقدم سيدة مطلقة أو أرملة لابد أن تقدم ما يثبت ذلك، وتقديم ما يثبت أنها تعيش في مسكن غير صالح للحياة الكريمة لها وأولادها، وما يثبت إعالتها لأولادها بالفعل.

موعد صرف الدعم السكني

موعد صرف الدعم السكني قد تم تحديدة من قبل وزارة الإسكان السعودية، وهو المقرر أن يكون في نهاية كل شهر ميلادي وتحديدًا يوم ٢٤ من كل شهر، ومن الممكن أيضًا أن يتم تأجيل الميعاد يوم او يومين وذلك في حالة وجود إجازة أو عطلة رسمية تتوافق مع نفس الموعد.