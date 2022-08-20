طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من الموبايل في ثواني

دائما نسعى لكم إلي الارتقاء بمستوى خدماتنا لكى نوفر لكم الراحة والطمأنينة، وتعتبر خدمة السادات الفاتورة وهذه الخدمات نسعى الى تطويرها، لكي نوفر للمواطنين لهم الجهد والوقت، لذلك يمكنك السداد عن طريق أي وسيلة إلكترونية يقدمها لك البنك، وسعيها الدائم بالارتقاء بالمواطنين وتوفير كل ما يسهل عليهم سداد فواترهم وتتيح تسديد الفواتير للكهرباء عن طريق تطبيقApple pay يوفر عليك الكثير من الجهد والوقت لتقوم على تسهيل خدمات الأكثر من 10 ملايين ومشترك فيها من جميع الفئات في جميع مختلف المملكة السعودية.

طرق سداد فاتورة الكهرباء في السعودية

الهاتف المصرفي، إذا كان بإمكانك الاشتراك في خدمة الهاتف المصرفي، وإذا كنت مشترك بامكانك التعامل مع خدمه الهاتف لدي البنك الذي تتعامل معه.

البطاقات الائتمان، يمكنك السداد من خلال الفيزا من خلال المواقع الإلكترون أو حسابك في البنك.

الصراف الآلي، يمكنك الاستخدام اي جهاز صرف الآلي تابع للبنك الذي تتعامل معه.

يمكنك الاستخدام أجهزة السداد النقدي.

الإنترنت، يمكنك دفع الفواتير للكهرباء عن طريق بدخولك الى الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

تفويض البنك، بامكانك تفويض مع البنك الذي تتعامل معه بخصم الفاتورة من حسابك المباشر.

نقاط البيع، لتقوم بسداد الفواتير عبر نقاط البيع.

الشيكات، بامكانك دفع الفواتير بالشيكات المصرفية المصدقة في السداد والاستهلاك، وهذه جميع الطرق متاحه للمواطن لدفع فواتير وسدادها بالطرق المريحة للمواطن وتوفر له الجهد والتعب والوقت.

فاتورة الكهرباء في السعودية

حرصت الشركة السعودية للكهرباء استمرار وتطوير الخدمة وتوصيلها مع المشتركين في اي وقت.

لذلك أصدرت الشركة السعودية لفواتير الكهرباء لتطبيقها الخاص بالهواتف الذكية باسم الكهرباء.

لتسهيل توصيل الخدمة للمواطن بكل سهوله التي توفر الراحة والجهد والطمأنينة للمشتركين.

وتحرص دائما الشركة السعودية لتطوير خدماتها الإلكترونية والتنقية.

استعلام عن الفاتورة عن طريق رقم حساب، والاستعلام عن حالة طلب عن طريق رقم الطلب.

يجيب عليك تسجيل في خدمة رسائل الجوال وخدمه الفاتورة الإلكترونية.

وهذه الخدمة توفر لك الكثير من الوقت.

والاشتراك في هذه الخدمة لنقوم تعبئه البيانات لإمكانك استخدام هذه الخدمة أولا رقم الحساب أما ثانياً البريد الإلكتروني، وبعد ذلك اللغة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

سيؤدي عدم استخدام شاحن الهاتف إلى استمرار توصيله بالكهرباء وامتصاص قدر معين من الكهرباء ، مما يؤدي إلى إهدار الكهرباء وزيادة تكاليف الفواتير.

تظهر الأبحاث أن حوالي 90٪ من الطاقة التي تستخدمها الغسالات تأتي من تسخين ماء الغسيل ، لذلك يوصى باستخدام الماء البارد أثناء عملية الغسيل ، خاصة عند غسل الملابس غير المتسخة بشدة.