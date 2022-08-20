نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل 50 ألف ريال المنصة الوطنية للأسر المنتجة ومميزاتها وطريقة التسجيل في المقال التالي

تقدم منصة الاسر المنتجة تمويل يصل الى 50 الف ريال من بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة وأصحاب المهن والحرف،وسوف نوضح شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه بداخل المقال، حيث يساهم التمويل في دعم ودفع عجلة التنمية والتطوير الذي تسعى له المملكة في إطار دعم هذه الفئات من المواطنين السعوديين، مما يساعدهم في الحفاظ على مهنتهم واستكمال مشاريعهم، والمنصة الوطنية هي التي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات المتميزة للمهن الصغيرة والحرفيين لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السعوديين من خلال التمويل والقروض التي تقدمها، تعتبر المنصة الوطنية خدمة متميزة لبرنامج ريف وتترأسها وزارة البيئة ووزارة الزراعة والموارد المائية بالمملكة العربية السعودية والتي بدورها تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي والمناطق الزراعية وتسمح الوزارة للمواطنين السعوديين بالتسجيل على المنصة من أجل الحصول على الدعم والتمويل. الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من بنك التنمية: أن يكون الشخص المستفيد ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام فيما يزيد عن ذلك.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الأسر المنتجة أو شهادة العمل الحر.

يكون قيمة الدعم في السنة الواحدة بحد أقصى 45000 ريال سعودي ولا تتجاوز ذلك.

مراجعة كافة الشروط والأحكام وقرائتها جيداً ثم الموافقة عليها.

وكما يشترط أن يكون المتقدمون من سكان المنطقة المستفيدة.

ويشترط أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفي في أحد البنوك التابعة للمملكة.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بحد أقصى 6 آلاف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك

أن يكون المتقدم ليس لديه أي سجلات تجارية.

ويشترط تقديم جميع المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب مؤهل للعمل في المجال الزراعي.

وكما يشترط على المتقدمين للدعم تقديم طلب من خلال بوابة التسجيل. اهم مزايا الحصول على تمويل الأسر المنتجة: سداد الاقساط بشكل شهري.

يصل أقصى حد للتمويل إلى 50 ألف ريال سعودي.

تصل مدة الاقساط الى 36 شهرا . أهم القطاعات المستفيدة من برنامج الدعم: تربية النحل. تصنيع وإنتاج مختلف أنواع الفاكهة. قطاع تجارة الورد وتصديره. إنتاج وتصنيع البن العربى الممتاز. قطاع خاص بالمزارع السمكية والصيادين. تطوير القطاع الخاص لصغار مربي الماشية. كيفية التسجيل في المنصة الوطنية للأسر المنتجة النفاذ الوطني: ادخل على رابط بنك التنمية الاجتماعية ثم عمل تسجيل الدخول.

الضغط على “تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند تسجيل الدخول، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

إدخال رمز المرور المؤقت.

الضغط على “متابعة” وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية.

الضغط على التسجيل ثم الارسال. عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل 50 ألف ريال المنصة الوطنية للأسر المنتجة ومميزاتها وطريقة التسجيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على تمويل 50 ألف ريال المنصة الوطنية للأسر المنتجة ومميزاتها وطريقة التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.