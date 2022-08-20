التسجيل في بوابة العمل الحر للباحثين عن عمل بالسعودية

بوابة العمل الحر، حيث يرغب الكثيرين في معرفة طريقة التسجيل في منصة الحر، حيث يتم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها في وقت قريب من جانب قبل الحكومة السُّعُودية، بغرض توفير الكثير من فرص العمل المتميزة التي تكون مناسبة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى الهدف الأبرز لها وهو خفض نسبة البطالة عن طريق توفير العديد من الوظائف لجميع المؤهلات العلمية في جميع مناطق المملكة العربية السُّعُودية، ويتم التسجيل في المنصة وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للمنصة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في بوابة العمل الحر.

بوابة العمل الحر

يتم التسجيل في بوابة العمل الحر وفق بعض الشروط التي تم تحديدها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط للتسجيل في المنصة أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.

يشترط للتقديم في المنصة، ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 عاماً، وألا يتعدى العمر عن 60 عاماً.

يجب ألا يمتلك صاحب الطلب أي عمل في الوقت الحالي، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص داخل أراضي المملكة.

تفرغ صاحب الطلب للعمل عبر الفرص المتاحة للعمل الحر.

رابط التسجيل في منصة العمل الحر

كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التقديم في منصة العمل الحر والاستفادة من فرصة توفـير دخل إضافي والعمل علي زيادة الدخل الشهري، علي أن يتم التسجيل بهذه الخطوات: