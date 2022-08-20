نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر رخيص ومناسب اشتري سيارات تويوتا بحالة جيدة ونظيفة في المقال التالي

السيارات المستعملة تعرض بأسعار بسيطة في جميع معارض مدن المملكة العربية السعودية، حتى يستطيع جميع المواطنين شراؤها بكل بساطة، لكي يتعلموا عليها السواقة ويذهبون بها لأي مكان، لذلك سوف نتحدث اليوم في مقالنا هذا عن السيارات المستعملة. سيارة تويوتا كامري ٢٠١٧ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠١٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص، وحساسات خلفية وأمامية، وكشافات ضباب وجنوط حديد، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وكاميرا خلفية، ومثبت خاص بالسرعة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٠٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠١٧ للبيع بسعر ٣٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ مقدم و٦٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0599230864,+966599230864. للبيع سيارة تويوتا فورتشنر ٢٠١٣ مستعملة سيارة تويوتا فورتشنر ٢٠١٣ تتمتع بلون رمادي لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وجنوط.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها رمادي مثل لون السيارة من الخارج، وأربع نوافذ زجاجية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١١٥,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عفيف.

تعرض سيارة تويوتا فورتشنر للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593368459,+966593368459. سيارة تويوتا برادو ٢٠١٢ مستعملة للبيع سيارة تويوتا برادو ٢٠١٢ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بكشافات أمامية وخلفية، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج، وحالتها جيدة خالية من أي صدمات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٦٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض. عمر شويل - جدة بسعر رخيص ومناسب اشتري سيارات تويوتا بحالة جيدة ونظيفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر رخيص ومناسب اشتري سيارات تويوتا بحالة جيدة ونظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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