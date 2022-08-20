نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم تمويل سيارات يصل 300 ألف ريال دون كفيل ولا يحتاج رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين بالمملكة للحصول على طريقة تساعدهم في امتلاك سيارة بإجراءات مبسطة، نظرا للراتب الشهري الخاص بهم، وامتلاك السيارة بالتقسيط على دفعات شهرية بسيطة، ويوجد منهم من يفضل أن يحصل على سيارة مستعملة ي حين البعض الأخر يحب أن يمتلك سيارة جديدة يوجد بها جميع الكماليات التي يحتاجون إليها، وتكون أحدث موديل لسيارة تساعده على التنقل داخل المملكة بدون قلق أو خوف، ويشعر بالاطمئنان له ولجميع أفراد الأسرة، وهناك عروض سيارات متوفرة بسعر مناسب وأقساط شهرية بسيطة لجميع المواطنين والمواطنات والمقيمين.

سيارات للمواطنين والمقيمين

قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد من شركات التمويل السعودي بالمملكة، سيارة مستعملة بأقل قسط شهري، والتي تقدم العديد من التمويلات التي تناسب المواطنين والمقيمين والمتقاعدين، بأقل راتب شهري، وامتلاك سيارة بإجراءات سريعة ومبسطة، في حين أنه يمكنك أن تقوم بالحصول على تمويل السيارة أون لاين، ودفع الأقساط الشهرية وأنت داخل منزلك، فقد وفرت لك الشركة برامج تمويلية مناسبة تسهيلا لك أن تحصل على جميع الخدمات بإجراءات غير معقدة، ويمكنك أن تحصل على تمويل السيارة بدون كفيل ولن يتم دفع أي رسوم إدارية ولا تحتاج إلى دفعة أولى، فهذا العرض التمويلي متوفر لك من أقوى الشركات داخل المملكة وهي شركة اليسر.

تمويل سيارة بدون كفيل

بأقساط شهرية بسيطة سوف تحصل على سيارتك في الحال بدون تأخير، سيارات 2023 بدون مقدم، فقط سوف تتقدم بتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة الجديدة من أحد الوكلاء أو المعارض المعتمدة لدى شركة اليسر وتحصل على التمويل الذي يصل حتى 300 ألف ريال لفترة سداد تمتد حتى خمس سنوات، وكما ذكرنا بعض المزايا السابقة، والدعة الأخيرة للتمويل تصل إلى 30% وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك، وهي أن يكون الراتب الشهري يبدأ من 4000 ريال لجميع الموظفين السعوديين والمقيمين، أما المتقاعدين فبراتب 1985 ريال، والعمر من 22 عاما وحتى 60 عاما، أما المتقاعدين فحتى سن 70 عاما، والخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كيفية طلب التمويل من شركة اليسر

سوف تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، من صورة الهوية الوطنية، رخصة القيادة، صورة جواز السفر، وإثبات السكن، وكشف حساب لمدة ثلاثة أشهر مع عرض سعر السيارة المطلوبة، وتعبئة نموذج التقديم لطلب السيارة المختارة، وإرسال الطلب إلى شركة اليسر، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001160711 على مدار الأسبوع.