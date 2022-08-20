كم الطول المطلوب في مكافحة المخدرات 2022 ورابط التسجيل عبر jobs.sa

إن هيئة المملكة السعودية الخاصة بالمكافحة المخدرات قامت بالإعلان بمساء الخميس الموافق 18 أغسطس عن النية لفتح باب التسجيل للوظائف المطروحة، للراغبين بالحصول على هذه الوظائف رجالاً ونساءً بمكافحة المخدرات، ولذلك فالكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على الشروط اللازمة لهذا الأمر لتواجد مميزات متعددة للعاملين بمكافحة المخدرات، ومن ضمن هذه الشروط تساءلوا عن كم طول المطلوب في مكافحة المخدرات وذلك سيتم توضيحه من خلال هذا المقال.

كم الطول المطلوب في مكافحة المخدرات

إن الطول المطلوب للعمل بمكافحة المخدرات أقل شيء 168 سم، ولا بد من تناسق طول الشخص مع وزنه وقوام الجسم، ومديرية المخدرات من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت عن حاجتها للموظفين الرجال بالهيئة، كما أنه قد تم الإعلان عن الفتح لباب التسجيل لتلك الوظائف من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، لكي يستطيع الأشخاص المتوفر بهم الشروط أن يقدموا على هذه الوظيفة ويلتحقون بها.

شروط التسجيل بمكافحة المخدرات

إن مديرية مكافحة المخدرات وضعت شروط لابد أن تتوفر بالأشخاص الذين يرغبون في القيام بالتقديم للتسجيل على الوظائف بالهيئة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

توافر الجنسية السعودية لدى الشخص المتقدم والإقامة بشكل دائم بها.

ضرورة كون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المناسب للرتبة المقدم عليها.

اتصاف المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون لديه أي سجل سابق بأي فرع.

اجتياز الاختبار المتعلق بالفحص الطبي واللياقة.

الاجتياز للمقابلة الشخصية التي سيتم إجرائها.

عدم كون المتقدم كان موظفاً بأي وظيفة مدنية أو عسكرية.

تواجد سجل أمني نظيف لدى المتقدم.

الطول لا يقل عن 168 سم.

كيفية التسجيل بمديرية مكافحة المخدرات

إن هيئة مكافحة المخدرات قد أتاحت التسجيل بمنصة أبشر، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة وهي كالآتي: