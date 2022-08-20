نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الطول المطلوب في مكافحة المخدرات 2022 ورابط التسجيل عبر jobs.sa في المقال التالي
إن هيئة المملكة السعودية الخاصة بالمكافحة المخدرات قامت بالإعلان بمساء الخميس الموافق 18 أغسطس عن النية لفتح باب التسجيل للوظائف المطروحة، للراغبين بالحصول على هذه الوظائف رجالاً ونساءً بمكافحة المخدرات، ولذلك فالكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على الشروط اللازمة لهذا الأمر لتواجد مميزات متعددة للعاملين بمكافحة المخدرات، ومن ضمن هذه الشروط تساءلوا عن كم طول المطلوب في مكافحة المخدرات وذلك سيتم توضيحه من خلال هذا المقال.
كم الطول المطلوب في مكافحة المخدرات
إن الطول المطلوب للعمل بمكافحة المخدرات أقل شيء 168 سم، ولا بد من تناسق طول الشخص مع وزنه وقوام الجسم، ومديرية المخدرات من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت عن حاجتها للموظفين الرجال بالهيئة، كما أنه قد تم الإعلان عن الفتح لباب التسجيل لتلك الوظائف من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، لكي يستطيع الأشخاص المتوفر بهم الشروط أن يقدموا على هذه الوظيفة ويلتحقون بها.
شروط التسجيل بمكافحة المخدرات
إن مديرية مكافحة المخدرات وضعت شروط لابد أن تتوفر بالأشخاص الذين يرغبون في القيام بالتقديم للتسجيل على الوظائف بالهيئة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- توافر الجنسية السعودية لدى الشخص المتقدم والإقامة بشكل دائم بها.
- ضرورة كون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المناسب للرتبة المقدم عليها.
- اتصاف المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون لديه أي سجل سابق بأي فرع.
- اجتياز الاختبار المتعلق بالفحص الطبي واللياقة.
- الاجتياز للمقابلة الشخصية التي سيتم إجرائها.
- عدم كون المتقدم كان موظفاً بأي وظيفة مدنية أو عسكرية.
- تواجد سجل أمني نظيف لدى المتقدم.
- الطول لا يقل عن 168 سم.
كيفية التسجيل بمديرية مكافحة المخدرات
إن هيئة مكافحة المخدرات قد أتاحت التسجيل بمنصة أبشر، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة وهي كالآتي:
- أولاً عليك أن تدخل لمنصة أبشر jobs.sa.
- تضغط على اختيار الوظائف المتاحة.
- تنكر بعدها فوق بند وظيفة الجندي بمؤسسة الأمن العام.
- تقوم بالضغط على اختيار التقديم للطلب.
- تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها بالخانة المخصصة.
- تنقر على اختيار موافق.
- سيظهر إليك نموذج التوظيف.
- تقوم بتعبئة خانة النموذج بشكل كامل.
- ترفق المؤهل العلمي الذي يخص التقديم.
- تضغط بعدها على كلمة تأكيد الطلب.
- تتأكد من أن الطلب قد تم قبوله.
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