نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع الحصص الجديد 1444 في السعودية لكافة المراحل التعليمية في المقال التالي
إن توزيع الحصص الجديد 1444 في السعودية لكافة المراحل التعليمية قد استحوذ على الاهتمام الأكبر في هذه الآونة، خاصة وأن المدارس باتت على الأبواب، فقد أوشكت الدراسة على الانتهاء، وصرنا على عتبة سنة دراسية جديدة، ويبحث الجميع عن التوزيع الجديد الخاص بالحصص، لكي يتعرفوا على ما ينتظرهم بالعام الدراسي الجديد، فهيا بنا نوضح لكم الأمر.
توزيع الحصص الجديد 1444 في السعودية لكافة المراحل التعليمية
تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أنه تم إحداث تغيير في التوزيعة الخاص بالحصص لكل من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، وكذلك الثانوية، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي الجديد 1444 هجرية، والذي تم الإشارة إلى أنه سوف يبدأ في ال 28 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، أي أنه بات الأمر وشيكاً، وبناءً عليه تم الإعلان على الموقع التابع للوزارة عن التوزيع الخاص بالحصص لكل مرحلة، وسنسرد لكم الأمر مفصلاً في الأسطر التالية بعدما تم تقسيم العام إلى 3 فصول.
توزيع حصص المرحلة الابتدائية 1444
- تم مد الحصص لكي يستطيع الطالب أن يجمع أكبر قدر من المعلومات، والتي تتضاعف مع الكمية التي كان يقوم بدراستها مسبقاً.
- هناك حوالي 15 حصة من إجمالي الحصص مختصين فقط بالأنشطة المدرسية.
- تم إضافة نوع جديد من الحصص مثل التعلم للمهارات الرقمية، وهذا يكون ابتداءً من طلاب الصف الرابع إلى السادس فقط.
- أما عن الصف الأول، فسيدرسون اللغة الإنجليزية بمعدل درسين كل أسبوع.
- أما عن حصص تحفيظ القرآن الكريم ستكون حوالي 210 حصة للثلاثة فصول.
توزيع حصص المرحلة الإعدادية 1444
- المرحلة الإعدادية ستكون حوالي 105 درس، وذلك في الفصول جميعها.
- ومنهم ما يقارب 3 دروس ستخصص للنشاط الذي يتم أسبوعياً.
- كذلك القرآن الكريم سيكون له حظ وافر من الفصول، ويكون 105 فصل، وذلك في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن منهم 3 للنشاط.
توزيع حصص المرحلة الثانوية 1444
- الفصول الخاصة بالمرحلة الثانوية في السعودية ستكون 32 فصل.
- وأضيف عدد 13 فصل، وهم تابعين للنظام الإلكتروني.
- وفي ذلك دمج ما بين التعلم الواقعي بالمدارس، والتعليم، والتطبيق بشكل إلكتروني.
وهكذا نكون قد انتهينا من توضيح توزيع الحصص الجديد 1444 في السعودية لكافة المراحل التعليمية، وفي ذلك تحقيق للهدف التعليمي المراد تحقيقه بحلول عام 2030 ميلادية.
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