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تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر قبل انتهائها بالخطوات 1444

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر قبل انتهائها بالخطوات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي طريقة تجديد الهوية الوطنية؟ حيث تباشر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجابة على كل استفسارات وتساؤلات المتابعين عبر الحساب الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولهذا فقد صرحت الأحوال المدنية عن كيفية وإمكانية تجديد بطاقة الهوية عبر منصة أبشر بعد انتهائها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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