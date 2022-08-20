عمر شويل - جدة ما هي طريقة تجديد الهوية الوطنية؟ حيث تباشر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجابة على كل استفسارات وتساؤلات المتابعين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولهذا فقد صرحت الأحوال المدنية عن كيفية وإمكانية تجديد بطاقة الهوية عبر منصة أبشر بعد انتهائها.

▫️شرح طريقة تجديد الهوية الوطنية من خلال خدمات وموقع ( أبشر )

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر قبل انتهائها بالخطوات 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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