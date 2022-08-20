نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الماجد للعود 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تخفيضات الماجد للعود 1444 من الأمور التي ينتظرها الكثير من الأشخاص القاطنين بأراضي المملكة العربية السعودية، حيث أنها تنال استحسان الجميع لأنها بالفعل مميزة، فشركة الماجد من أشهر الشركات التي تتميز يمنتجاتها الرائعة، والتي تتنوع ما بين العطور، والعود، وكذلك اللوشنات، والزيوت العطرية، والتي تقوم الشركة بتخفيضات على جميعها، وليس على إحداها فقط، وهذا ما يجعلها مميزة بالنسبة للجميع.

تخفيضات الماجد للعود 1444

هل تريدون التعرف على أبرز التخفيضات التي توفرها شركة الماجد للعود؟ سوف نذكرها لكم بالتفصيل، ولكن تعالوا لنعطيكم نبذة عامة، فكافة منتجاتهم الآن عليها تخفيضات، وذلك بخصم 50%، فكما عودتنا شركة الماجد، فهي تقوم بتلك التخفيضات من حين للآخر لتسعد عملائها الذين يثقون بها دائماً، وبمنتجاتها التي ليس لها شبيه على الإطلاق، ليس هذا فقط بل تمنحكم ميزة التوصيل المجاني إذا حصلتم على منتجات تقدر بما يزيد عن 200 ريال سعودي، وهذه هي قائمة التخفيضات الحالية، فقوموا بالاطلاع عليها.

المنتج السعر بعد التخفيض السعر قبل التخفيض عطر رجالي رسمي أكوا (50 مل) 92 ريال سعودي 184 ريال سعودي عطر بلاك سكريت 1971 (100 مل) 69 ريال سعودي 138 ريال سعودي عطر رسمي نايت (50مل) 110 ريال سعودي 220 ريال سعودي عطر بودري الأبيض (95 مل) 121 ريال سعودي 242 ريال سعودي عطر بودري بنك (95 مل) 121 ريال سعودي 242 ريال سعودي عطر بودري فوشيه (95 مل) 121 ريال سعودي 242 ريال سعودي عطر مسك الماجد (50 مل) 64 ريال سعودي 128 ريال سعودي عطر ملكي باتشولي (50 مل) 144 ريال سعودي 288 ريال سعودي عطر مخلط الشيوخ الجديد (50 مل) 547 ريال سعودي 1094 ريال سعودي عطر وود بلاك (75 مل) 179 ريال سعودي 358 ريال سعودي عطر العاذرية إي دي بيرفيوم (75 مل) 161 ريال سعودي 322 ريال سعودي عطر نادر الأوصاف (50 مل) 253 ريال سعودي 506 ريال سعودي عطر فيولا (100 مل) 126 ريال سعودي 252 ريال سعودي عطر إيرلي ميست (50 مل) 156 ريال سعودي 312 ريال سعودي عطر لوريت الأسود (100 مل) 110 ريال سعودي 220 ريال سعودي عطر لوريت الأبيض (100 مل) 110 ريال سعودي 220 ريال سعودي عطر لانا (100 مل) 109 ريال سعودي 218 ريال سعودي عطر وود وايت (75 مل) 167 ريال سعودي 334 ريال سعودي عطر وود براون (75 مل) 184 ريال سعودي 368 ريال سعودي عطر صغيرتي (50 مل) 167 ريال سعودي 106 ريال سعودي عطر خيال جديد (50 مل) 46 ريال سعودي 92 ريال سعودي عطر سولين (100 مل) 145 ريال سعودي 290 ريال سعودي عطر ملكي الشرق (50 مل) 184 ريال سعودي 368 ريال سعودي

منتجات شركة الماجد

إن شركة الماجد الشركة الأولي التي سلكت طريق التصنيع للعطور، والتخصص في العود بوجه خاص، حيث أنها تأسست قديماً في عام 1956 ميلادية، وبدأت طريقها منذ هذا الوقت لتكون الآن الشركة العالمية الأولى للعطور، وما يرتبط بها، وبدأت بعد ذلك بالتفكير في العطور التي تستحوذ على اهتمام المواطن المحلي، وكذلك الأجنبي، فبدأت تطور من جودة منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات الخاصة بالمستهلك، وقد تمكنت اليوم من امتلاك ما يزيد عن 165 منصة، مما زاد من انتشارها، فما هي منتجاتها؟

تمتلك أفخم العطور سواء كانت النسائية، أو الخاصة بالرجال، وكذلك تمتلك عطور يمكن للأطفال استخدامها بدون التأثير عليهم بشكل سلبي.

بالإضافة إلى أنها تمتلك الزيوت العطرية المتنوعة، والتي تستهوي الجميع، وعلى رأسهم دهن المسك، بالإضافة إلى دهن العود.

المعطرات التي يتم استخدامها بالمنازل، وكذلك منها ما هو خاص بالسيارات، أو المكاتب، فلديها بالفعل كل ما تحتاجه.

هذه هي قائمة تخفيضات الماجد للعود 1444 فسارعوا بالحصول على كافة المنتجات التي تحبون استخدامها من شركة الماجد بأفضل الأسعار، فلا تفوتوا الفرصة، فهذه أفضل العروض التي قامت بها الشركة على الإطلاق.