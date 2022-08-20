ناجز تحديث صك واهم متطلبات الخدمة عبر البوابة الرسمية najiz.sa

تعاونت وزارة العدل السعودية مع منصة ناجز مؤخرًا، وذلك بهدف طرح كافة الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني يسهل الكثير من المصاعب التي كان يواجها كافة المواطنين في السابق، نظرًا لاحتياجهم الدائم لتحديث الصك الخاص بهم، لكن هذا الأمر يتم في ظل متطلبات معينة، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بسرد كافة المعلومات التي تدور حول خدمة منصة ناجز تحديث صك داخل هذا المقال.

ناجز تحديث صك

تتم عملية تحديث الصك إلكترونيًا عبر منصة ناجز من خلال الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لمنصة ناجز عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بالدخول على أيقونة كاتبات العدل، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة تحديث الصك.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة التعهد الظاهرة أمامه.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالصك داخل مربات البيانات المخصصة لذلك.

وبعد ذلك نقوم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة بشكل إلكترونية عبر المنصة، وبذلك تتم عملية تحديث الصك بالشكل المطلوب.

أهم متطلبات خدمة ناجز تحديث الصكوك

هناك عدد من الأمور التي يجب أخذها في عين الاعتبار من جانب كل متقدم لخدمة تحديث الصك، وإليكم أبرز تلك المتطلبات بالشكل الآتي:

يجب أن يتم رفع أصل الصك عبر الموقع، وذلك بالإضافة إلى رفع كافة الأوراق التي تثبت ملكية كتابة وزارة العدل، وإثبات ملكية المملوك لصاحب الصك.

كما يجب أن يكون هناك تأكيد كافي بأن الصك لم يتم تسجيله في السابق.

ويشترط أن يتم تقديم صورة من المستندات التي تثبت البيانات الخاصة بكل متقدم لتحديث الصك.

ويشترط أن يتم تقديم صورة من المستندات التي تثبت البيانات الخاصة بكل متقدم لتحديث الصك. ومن الضروري أن يتم رفع نسخة من أصل الصك من الأمام ومن الخلف، حتى يتم التأكيد على ملكية الصك، وهذا هو المطلوب.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص خدمة منصة ناجز تحديث صك. حيث لاحظنا أن هذه الخدمة قد وفرت الكثير من الأعباء على كافة المواطنين. لكن يجب أخذ كل تفصيله قد ذكرناها في عين الاعتبار. حتى يتم الاستفادة من تلك الخدمة بالشكل المطلوب.