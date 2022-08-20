سلفة 5000 ريال بلا فوائد وشروط سلفة في 15 دقيقة

سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة، منصة سلفة الإلكترونية تعد من أولى الشركات التقنية المالية التي تمنح للمواطنين السعوديين تمويل شخصي مصغر وسريع والحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي وتقدم منصة سلفة جميع تمويلاتها بضوابط وأحكام تخضع للشريعة الإسلامية وتقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل بمبلغ 5000 ريال سعودي وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع المواطنين السعوديين الحصول عليه لسد إحتياجاتهم الشخصية.

ويتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأنه تمويل سريع يحصل عليه المواطن خلال دقائق قليلة من التقديم عليه كما أنه يقدم بشروط مبسطة وتسهيلات كبيرة في السداد كما يستطيع المواطنين التواصل مع منصة سلفة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها او من خلال رقم الهاتف الخاص بالمنصة على الرقم 920000327 وذلك لطلب التمويل من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

أهم مزايا الحصول على تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية:

يخضع تمويل منصة سلفة لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

أكثر ما يميز تمويل منصة سلفة هي سهولة الإجراءات.

يمنح تمويل سلفة للعميل الحصول على ربح تنافسي.

يتميز تمويل سلفة بتسهيلات في السداد وإختيارات كثيرة لسداد الأقساط.

يتم وضع مبلغ تمويل سلفة فورا في الحساب البنكي الخاص بالعميل.

يستطيع العميل التقديم والحصول على قرض جديد من منصة سلفة وذلك بعد سداد أخر قسط في أخر قرض تم الحصول عليه.

طريقة وخطوات التقديم على تمويل منصة سلفة الإلكترونية:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية.

ثم يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة سلفة الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رقم الجوال الخاص به ورقم الهوية الوطنية الذين تم تسجيلهم في منصة أبشر الإلكترونية.

يقوم المواطن بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم يقوم المواطن بالموافقة على كافة الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها جيدا.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل من منصة سلفة الإلكترونية أكثر من مرة: