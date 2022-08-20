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أعلنت الإدارة العامة السعودية للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لقوات أمن المنشآت عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للنساء لعام 1444 هـ رتبة “جندي” وذلك في يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، عبر منصة أبشر توظيف، ويلزم عليهم استكمال جميع الخطوات بعد الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف أمن المنشآت. حيث عليهم بتسجيل الدخول، واختيار الاستعلام عن نتائج أمن المنشآت نساء إدخال رقم الطلب ورقم الهوية ثم الضغط على النتيجة.
إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت السعودية
وفي 3 أكتوبر 2019، أعلنت المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسة للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة، وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في سبتمبر 2021، عبر مقطع فيديو عن مراسم تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة من مركز تدريب الكادر النسائي بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي. يذكر أنه في 8 أكتوبر 2020، أعلن الأمن العام الانتهاء من تأهيل 148 متدربة برتبة جندي، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجدين الحرام والنبوي، بعدما أمضين 3 أشهر في التدريب.
نتائج القبول المبدئي قوات أمن المنشآت نساء على رتبة جندي 1444 هـ
- إحضار المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول.
- طباعة نتيجة الترشيح عبر منصة أبشر.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- الالتزام بالحضور في المواعيد المقررة على من تم ترشحهم.
مهام قوات أمن المنشآت
- إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت السعودية.
- توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل.
- إجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام.
- إجراء التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة.
المشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة.
- متابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية.
- مباشرة الحوادث التي تقع في المنشآت الواقعة في حدود مسئولياتها الأمنية والتحقيق فيها مبدئياً أو تسليمها للجهات المختصة حسب التوجيهات الصادرة والمنظمة لهذا الشأن.
- الإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كافة المواقع.
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