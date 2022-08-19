نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن “غير مؤهل” خطوات تقديم الاعتراض ونتائج الأهلية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الحصول على المرحلة 57 لشهر أغسطس لعام 2022 من دعم حساب المواطن يقوم العديد من الأفراد المستحقين لهذا النظام التساؤل عن طريقة تقديم شكوى على المبلغ الذي تم الحصول عليه حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحكومة السعودية والتي تدير حساب المواطن بإتاحة استقبال الاعتراض على المبلغ المستحق في الحساب، وقام النظام بالإعلان في الثلاثاء الماضي بتاريخ 16 أغسطس الحالي عن بداية تلقي الشكاوي للمرحلة 57 لشهر أغسطس، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام وفي هذا السياق أعلن نظام حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي توتير أنه يبدأ في تلقي طلبات الشكاوي من خلال الرابط الإلكتروني، ويتيح تقديم الاعتراضات بعد مرور أسبوع من الحصول على المبلغ المستحق حيث يتم التدقيق في هذه الطلبات لمدة تصل إلى 3 أشهر وفي حالة الموافقة على الطلب يتم إرسال المبلغ المستحق إلى صاحب الطلب.

كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 57 من دعم المواطن

يمكن تقديم الاعتراض على المبلغ الذي تم الحصول عليه من خلال القيام بالخطوات التالية:

في البداية عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدعم حساب المواطن .

ثم تسجيل الدخول والرقم السري لحساب المواطن .

في النهاية يتم تسجيل الاعتراض وتوضيح السبب ثم النقر على كلمة حفظ.

الاجراءات المفترضة عند ظهور حالة غير مؤهل على حساب المواطن

يوضح الحساب الإجراءات اللازمة لتقديم الاعتراض في حالة وجود حالة غير مؤهلة للحصول على المبلغ المستحق بضرورة أن يتم تقديم الاعتراض على حالة الأهلية في مدة لا تتجاوز 90 يوم والقيام بالتالي:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني ca.gov.sa

ثم تسجيل الدخول والرقم السري.

ثم توضيح اسباب عدم الأهلية أما أن تكون تحديث المعلومات أو أكمل الأوراق المطلوبة .

بعد ذلك يتم النقر على أكمل البيانات المطلوبة.

في النهاية قم بالنقر على حفظ.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للأفراد المستحقين في برنامج حساب المواطن الاستفسار عن المعلومات الخاصة بهم من خلال رقم الهوية الوطنية عن طريق الرابط الإلكتروني للحساب والقيام بالخطوات التالية :

الذهاب إلى الرابط الرسمي.

ثم تسجيل المعلومات الخاصة بحساب الفرد وتسجيل رمز التأكيد الظاهر في الشاشة.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة الاستعلام من خلال رقم الهوية .

في النهاية قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية المتعلقة بالفرد لتتضح لك معلومات المبلغ المستحق للفرد المستفيد.

رابط وخطوات التسجيل في دعم المواطن 1444

الذهاب إلى الموقع ثم النقر على كلمة تسجيل جديد ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال والرقم السري.

ثم الضغط على حفظ.

بعد ذلك سجل الرقم السري الذي تم إرساله في رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي تم تسجيله على الموقع.

ثم تسجيل رقم سري جديد ثم الاطلاع على الشروط الواضحة في الموقع.

بعد ذلك رفع الأوراق الخاصة بالتسجيل.

ثم إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن وهي العنوان وبيانات الحساب البنكي والبيانات الخاصة بالتسجيل وبيانات العقارات.

في النهاية الضغط على كلمة إرسال الطلب.

الاهلية والاستحقاق في حساب المواطن

يتم التعرف على نتائج الأهليةنتائج الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني القيام بالخطوات التالية: