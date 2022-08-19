نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 بخصومات رائعة على مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

يعتبر ايفون 12 من أكثر الهواتف التي حققت نجاحا في المملكة العربية السعودية، ويعد الهاتف من أقوى الإصدارات لدى شركة أبل الأمريكية، وكانت الشركة العالمية قد أطلقت ايفون 13 في شهر 9 من العام الماضي، وحققت الشركة مبيعات خرافية مع الهاتف الجديد في المملكة وجميع دول الخليج، خاصة هاتف iphone 13 pro لأنه يحتوي على أقوى المزايا في الكاميرا والبطارية والشاشة والمعالج. ايفون 12 بخصومات رائعة على مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية يحتوي ايفون على كاميرا خلفية بدقة 12+12 ميجا بكسل ويحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل أيضا.

وفي الوقت نفسه الهاتف يحتوي على بطارية خرافية سريعة الشحن يمكنها الشحن بنسبة 50% في أقل من نصف ساعة.

سعر الهاتف 2899 ريال سعودي لمساحة 64 جيجا بايت وكذلك نسبة الخصم على سعر الهاتف هي 12%.

يحتوي الهاتف على شبكة فور جي وهناك كذلك عروض جبارة على آيفون 13. مزايا الشراء من موقع مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية يمكن شراء الهاتف من موقع المكتبة أون لاين وكذلك يمكن التوجه لشرائه من أحد الفروع في السعودية.

وفي الوقت نفسه هناك ضمان كبير عند شراء الهاتف من موقع المكتبة حيث تدعم المكتبة سياسة الاستبدال والاسترجاع.

يمكنك الاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع عبر زيادة موقع المكتبة أو الاتصال عبر الرقم التالي. مزايا ايفون 12 في المملكة العربية السعودية الشاشة عالية الجودة بمقاس 6.1 بوصة.

وفي الوقت نفسه هناك وضع ليلي في الكاميرا للتصوير في أقل إضاءة ممكنة.

هناك خاصية التثبيت البصري في الكاميرا، الهاتف يأتي بنظام تشغيل اي او إس.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وكذلك يحتوي على نوعين من الشرائح شريحة إلكترونية وأخرى نانو.

لون الهاتف أزرق ويحتوي على إمكانية شحن سريع بقوة 20 واط.

الهاتف يأتي بأجهزة استشعار هي فيس أي دي مقياس ضغط مستشعر اتجاه بثلاث محاور وحساس ضوء.

الجوال الذكي يدعم نظام معرفة الموقع الخرافي جي بي إس.

وفي الوقت نفسه الهاتف مقاوم للماء والغبار كما تحتوي الشاشة على إمكانية الحماية من الخدوش.

بطارية الهاتف ليثيوم أيون القابلة للشحن عدد كبير من المرات بجودة متميزة. عمر شويل - جدة ايفون 12 بخصومات رائعة على مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية - ثقفني

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