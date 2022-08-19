جدول التقويم الدراسي 1444 السعودية بعد إعلانه رسميا من وزارة التعليم

التقويم الدراسي 1444 السعودية ، تحرص وزارة التعليم السعودية على إعلان التقويم الدراسي مع بداية كل عام دراسي، من منطلق حرصها واهتمامها الدائم بالمشاركة المجتمعية بين أفراد منظومة التعليم، بالإضافة للاستفادة من كافة التقنيات الحديثة التي أصبحت من الأدوات الأساسية، وبعض التعديل على التقويم الدراسي، وضم فصل دراسي ثالث ازداد الاهتمام كثيرًا بمعرفة ما هو التقويم الدراسي لكل عام حتى يستطيعوا ترتيب أوقات الدراسة كما يجب أن يكون، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على تفاصيل التقويم الدراسي 1444 السعودية.

التقويم الدراسي 1444 السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي 1444، ولقد أوضحت به بداية ونهاية كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، وأيضًا حددت به الإجازات الأسبوعية المطولة، وإجازة نهاية الفصل الدراسي، ونهاية العام، ووفقًا لما جاء في بيان التقويم الدراسي سيكون بداية الدراسة 28/8/2022 الموافق هجريًا 1/2/1444، ونهاية العام الدراسي 22/6/2023 الموافق هجريًا 4/12/1444، وهذا التقويم الدراسي 1444 السعودية بالتفصيل:-

بداية الفصل الدراسي الأول (بداية العام الدراسي)، (التاريخ الميلادي 28/8/2022)، (التاريخ الهجري 1/2/1444).

إجازة اليوم الوطني يوم الأربعاء ويوم الخميس (21 – 22 /9/2022)، 25/2/1444ه.

إجازة نهاية الأسبوع مطولة 16/10/2022، 19/3/1444 ه.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 10/11/2011، 16/4/1444 ه.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، 24/11/2022، 30/4/1444ه.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني، 4/12/2022، 30/4/1444ه.

إجازة نهاية أسبوع طويلة، 18/12/2022، 24/5/1444ه.

إجازة نهاية أسبوع مطولة، 15/1/2023، 22/6/2022 ه.

إجازة يوم التأسيس يومي 22 – 23 /2/2023، 10/8/1444ه.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 2/3/2023، 10/8/1444 ه.

بداية الفصل الدراسي الثالث 12/3/2023، 20/8/1444ه.

بداية إجازة عيد الفطر 13/4/2023، 22/9/1444 ه.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 26/4/2023، 6/10/1444ه.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 28/5/2023، 8/11/1444 ه.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 22/6/2023، 4/12/1444 ه.

تفاصيل الفصول الدراسية في التقويم الدراسية 1444 السعودية

تطرقنا بالسابق إلى تفاصيل التقويم السعودي 1444 بالفصول الثلاثة، والإجازات سواء الوطنية أو الخاصة بالأعياد، والإجازات المطولة وبداية ونهاية إجازة الفصول الدراسية، والآن سنوضح مواعد بداية ونهاية الفصول الدراسية فقط